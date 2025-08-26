Calciomercato Lazio, per Gigot spunta fuori una squadra importante. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gigot sempre più lontano, spunta il Paok Salonicco

Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno dei nomi destinati a lasciare Formello nelle prossime settimane è quello di Samuel Gigot, difensore francese classe 1991, che non rientra più nei piani tecnici di Maurizio Sarri.

Arrivato con aspettative importanti, Gigot non è mai riuscito a imporsi con continuità nella retroguardia biancoceleste. La sua esperienza in Serie A non ha avuto l’impatto sperato, complice anche la forte concorrenza nel reparto e alcune prestazioni altalenanti. Ora, con Sarri che ha definito in modo più chiaro le sue gerarchie, per il centrale francese si profila un futuro lontano dalla Lazio.

Calciomercato Lazio: il Paok sulle tracce di Gigot

Tra le squadre maggiormente interessate c’è il Paok Salonicco, club greco ambizioso e alla ricerca di un rinforzo esperto per la propria difesa. Il profilo di Gigot, con il suo bagaglio internazionale e la fisicità, rappresenta l’identikit ideale per la formazione ellenica. I primi contatti sarebbero già avvenuti, e il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi all’estero pur di ritrovare spazio e centralità in un progetto tecnico.

La Lazio, dal canto suo, ha fissato un prezzo di partenza per il cartellino: si parla di una richiesta intorno ai 4 milioni di euro. Tuttavia, considerata la volontà del calciatore di partire e la necessità del club di sfoltire la rosa, non è da escludere che la dirigenza biancoceleste possa rivedere al ribasso le proprie pretese, soprattutto in caso di offerta concreta nelle prossime ore.

Calciomercato Lazio: cessioni per finanziare i colpi in entrata

La partenza di Gigot rientra in una strategia più ampia del calciomercato Lazio, orientata a liberare risorse per tentare un ultimo affondo in entrata. Con la rosa ancora incompleta in alcuni reparti, l’uscita del difensore potrebbe facilitare l’arrivo di un nuovo innesto, magari più adatto al gioco richiesto da Sarri.

Il tempo stringe, ma la sessione di mercato è ancora aperta e la Lazio è pronta a cogliere le opportunità che si presenteranno, sia in uscita che in entrata. Tutto ruota intorno a un concetto chiave: costruire una squadra competitiva anche grazie a operazioni intelligenti, come quella che potrebbe presto riguardare Gigot.