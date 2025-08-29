Calciomercato Lazio, Gigot rimarrà in biancoceleste? Rifiutato un club di Serie A - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il futuro di Gigot è ancora incerto: si valutano opzioni estere

Il calciomercato della Lazio è ancora in movimento, soprattutto sul fronte delle uscite. Uno dei nomi in bilico è quello di Samuel Gigot, difensore centrale francese, finito nel mirino di diverse squadre nel corso delle ultime settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, dopo alcuni sondaggi dall’estero, l’ultima proposta per il giocatore sarebbe arrivata dall’Italia, più precisamente dalla Cremonese. Tuttavia, l’ex Marsiglia ha gentilmente declinato l’offerta, non considerandola all’altezza delle sue ambizioni.

Questa decisione complica ulteriormente i piani in uscita della Lazio, che ora punta a cedere il giocatore in quei mercati dove il calciomercato rimane aperto oltre il 1° settembre. In particolare, i dirigenti biancocelesti stanno intensificando i contatti con club di Grecia, Turchia e paesi arabi.

Calciomercato Lazio, le possibili destinazioni di Gigot: Paok e Rizespor in pole

Sul difensore francese resta forte l’interesse del PAOK Salonicco, club greco che avrebbe già effettuato un primo sondaggio con l’entourage del giocatore. Tuttavia, la concorrenza più concreta arriva dalla Turchia, dove diverse squadre hanno manifestato un interesse concreto. In particolare, il Rizespor sembrerebbe essere in vantaggio rispetto alle altre, avendo già avviato un dialogo con la Lazio per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.

Non vanno però escluse anche le piste che portano al Qatar e a Dubai, destinazioni sempre più attive nel panorama del calciomercato internazionale. Gigot, da parte sua, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma è consapevole che il suo spazio nella rosa biancoceleste potrebbe essere ridotto nelle prossime settimane, soprattutto con il rientro di altri centrali e l’evoluzione della rosa a disposizione di Sarri.

Calciomercato Lazio, l’obiettivo è sfoltire la rosa

In casa Lazio, la cessione di Gigot è considerata strategica non solo per motivi tecnici, ma anche per alleggerire il monte ingaggi e aprire eventualmente a un ultimo colpo in entrata, qualora si presentasse un’opportunità interessante. Il calciomercato Lazio è dunque tutt’altro che chiuso, con diverse operazioni ancora in fase di sviluppo.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire dove proseguirà la carriera di Samuel Gigot e quali mosse concluderanno la sessione estiva della società capitolina.