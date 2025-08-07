Calciomercato
Calciomercato Lazio, Gigot rimane l’oggetto misterioso biancoceleste. La situazione attuale
Calciomercato Lazio, Gigot con un piede fuori ma lo stop in entrata non permette altri piani. Quale sarà il suo futuro ad oggi?
Il “caso” Samuel Gigot continua a tenere banco in casa Lazio. Il difensore centrale francese resta ai box e la sua assenza prolungata, unita a una chiara incompatibilità tattica con il gioco di Maurizio Sarri, alimenta sempre di più le voci di una sua possibile cessione in questa finestra di mercato. Il suo futuro a Roma appare decisamente in bilico.
Ancora assente: il punto sull’infortunio di Gigot
Frenato da un fastidioso mal di schiena sin dai primi giorni di ritiro, Gigot è ancora fermo. Dopo aver disputato appena una ventina di minuti nella prima amichevole stagionale contro la Primavera il 20 luglio, il francese ha interrotto gli allenamenti e non si è più aggregato al gruppo. Non si è visto in campo nemmeno ieri alla ripresa dei lavori a Formello e non è previsto il suo rientro neanche per la doppia seduta di oggi. Come scrive il Corriere dello Sport, la lombosciatalgiache lo affligge lo costringe a una ripresa molto lenta.
Fuori dal progetto tecnico di Sarri
Al di là del problema fisico, la posizione di Gigot all’interno della rosa è marginale. Il difensore non è ritenuto un elemento centrale nel progetto di Maurizio Sarri, che lo considera poco adatto, per caratteristiche, alla sua filosofia difensiva basata sulla linea e non sulla marcatura pura. Le continue assenze per infortunio, inoltre, non lo aiutano di certo a risalire le gerarchie in un reparto dove la concorrenza è già alta.
Cessione possibile: la pista araba e il prezzo
Per tutti questi motivi, Gigot è uno dei principali candidati a essere sacrificato per sfoltire la rosa in vista della compilazione della lista dei 25 per il campionato. La società è pronta ad ascoltare offerte e, secondo il quotidiano, si è aperta una pista concreta che porta alla penisola araba. Club dal Qatar e dagli Emirati Arabi avrebbero manifestato interesse e sarebbero disposti a presentare offerte tra i 3 e i 4 milioni di euro per il suo cartellino, una soluzione che accontenterebbe tutte le parti in causa.