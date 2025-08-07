Calciomercato Lazio, Gigot con un piede fuori ma lo stop in entrata non permette altri piani. Quale sarà il suo futuro ad oggi?

Il “caso” Samuel Gigot continua a tenere banco in casa Lazio. Il difensore centrale francese resta ai box e la sua assenza prolungata, unita a una chiara incompatibilità tattica con il gioco di Maurizio Sarri, alimenta sempre di più le voci di una sua possibile cessione in questa finestra di mercato. Il suo futuro a Roma appare decisamente in bilico.

Ancora assente: il punto sull’infortunio di Gigot

Frenato da un fastidioso mal di schiena sin dai primi giorni di ritiro, Gigot è ancora fermo. Dopo aver disputato appena una ventina di minuti nella prima amichevole stagionale contro la Primavera il 20 luglio, il francese ha interrotto gli allenamenti e non si è più aggregato al gruppo. Non si è visto in campo nemmeno ieri alla ripresa dei lavori a Formello e non è previsto il suo rientro neanche per la doppia seduta di oggi. Come scrive il Corriere dello Sport, la lombosciatalgiache lo affligge lo costringe a una ripresa molto lenta.

Fuori dal progetto tecnico di Sarri

Al di là del problema fisico, la posizione di Gigot all’interno della rosa è marginale. Il difensore non è ritenuto un elemento centrale nel progetto di Maurizio Sarri, che lo considera poco adatto, per caratteristiche, alla sua filosofia difensiva basata sulla linea e non sulla marcatura pura. Le continue assenze per infortunio, inoltre, non lo aiutano di certo a risalire le gerarchie in un reparto dove la concorrenza è già alta.

Cessione possibile: la pista araba e il prezzo

Per tutti questi motivi, Gigot è uno dei principali candidati a essere sacrificato per sfoltire la rosa in vista della compilazione della lista dei 25 per il campionato. La società è pronta ad ascoltare offerte e, secondo il quotidiano, si è aperta una pista concreta che porta alla penisola araba. Club dal Qatar e dagli Emirati Arabi avrebbero manifestato interesse e sarebbero disposti a presentare offerte tra i 3 e i 4 milioni di euro per il suo cartellino, una soluzione che accontenterebbe tutte le parti in causa.