Calciomercato Lazio, Gigot sempre più incognita biancoceleste. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il nodo Gigot e il rischio esubero. La situazione a Formello

Il calciomercato Lazio entra nella fase finale e, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle trattative, restano ancora diversi nodi irrisolti. Uno dei più delicati riguarda Samuel Gigot, difensore francese arrivato con discrete aspettative ma mai realmente inserito nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Il centrale è stato escluso dalla lista provvisoria per la Serie A 2025/26, e salvo colpi di scena, verrà tagliato anche dalla versione definitiva. Il tempo per trovargli una sistemazione è sempre più limitato e, a oggi, non sono arrivate offerte ritenute soddisfacenti dalla società biancoceleste. Il rischio è che Gigot resti ai margini della rosa, aggiungendosi alla scomoda lista degli esuberi già composta da Fares e Kamenovic.

Nel corso del calciomercato, il suo nome è stato accostato a diversi club stranieri, soprattutto in Arabia Saudita, Qatar e in Grecia, con il PAOK Salonicco che ha mostrato un interesse concreto. Tuttavia, tra l’alto ingaggio e le condizioni fisiche non ottimali — in particolare un fastidioso problema alla schiena — nessuna trattativa è mai decollata seriamente. A Formello si continua a lavorare sottotraccia per cercare una soluzione che eviti il congelamento di una risorsa ormai fuori dai piani tecnici.

Maurizio Sarri, infatti, non ha mai davvero considerato Gigot una pedina utile per il suo stile di gioco. Le caratteristiche del difensore francese si sposano poco con la linea alta e la costruzione dal basso che l’allenatore toscano pretende. L’assenza di minuti nelle amichevoli estive e la costante esclusione dalle rotazioni ne sono la conferma.

Per la Lazio, questa situazione rappresenta uno dei pochi punti critici di un mercato che, sebbene partito a rilento, ha visto poi alcuni movimenti interessanti. Tuttavia, la gestione degli esuberi — uno dei temi più complessi di ogni sessione — resta in bilico, e la posizione di Gigot ne è il simbolo perfetto.

Con la fine del calciomercato Lazio ormai alle porte, sarà fondamentale per la dirigenza trovare una soluzione all’impasse. Un’uscita last minute, magari con la formula del prestito, è l’unico scenario che potrebbe evitare alla società il peso economico e gestionale di un altro giocatore fuori rosa.