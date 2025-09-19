Calciomercato Lazio, Gigot definitivamente fuori dai piani di Sarri. La situazione - Lazio News 24

Lazio, Gigot fuori dai piani di Sarri: operazione riuscita, ora riabilitazione in Francia

La situazione di Samuel Gigot continua a tenere banco in casa Lazio. Il difensore centrale, escluso ormai stabilmente dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, è reduce da un’operazione chirurgica che si è conclusa con successo. L’intervento, eseguito nei giorni scorsi, è perfettamente riuscito e ora il giocatore inizierà la fase di riabilitazione in Francia, suo Paese d’origine.

Gigot era arrivato alla Lazio con grandi aspettative, ma fin da subito è apparso poco compatibile con le richieste tattiche di Sarri. Il tecnico biancoceleste ha infatti un’idea molto precisa di costruzione dal basso e di reparto difensivo, nella quale il profilo di Gigot non ha trovato spazio. Per questo motivo, già durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, la società aveva cercato una soluzione per cederlo.

Tuttavia, i problemi fisici che lo hanno colpito hanno inevitabilmente complicato ogni ipotesi di trasferimento. Le condizioni non ottimali del giocatore hanno infatti rallentato, se non bloccato del tutto, le trattative in uscita. La Lazio, che avrebbe preferito monetizzare o comunque liberare uno slot in difesa, si è trovata costretta a congelare il dossier legato al francese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora il club biancoceleste guarda con attenzione alla prossima finestra invernale di calciomercato. L’obiettivo è chiaro: trovare una sistemazione per Gigot non appena il giocatore avrà terminato la riabilitazione e avrà recuperato una condizione fisica accettabile. Solo a quel punto si potranno valutare concretamente le eventuali offerte, che potrebbero arrivare dalla Ligue 1 o da altri campionati europei.

In questo scenario, la Lazio continua comunque a lavorare in ottica futura, valutando eventuali innesti per rafforzare il reparto arretrato. La posizione di Gigot appare ormai compromessa, e salvo sorprese il suo percorso con la maglia biancoceleste è destinato a chiudersi nei prossimi mesi.

Il club, intanto, resta concentrato sugli impegni stagionali e sulle sfide in campionato, dove l’obiettivo è tornare stabilmente tra le prime quattro. Gigot resta ai margini, ma la Lazio spera in una soluzione definitiva entro gennaio.