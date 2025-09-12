Calciomercato Lazio, come recuperare 20 milioni in vista di gennaio? Ecco la situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: servono 20 milioni per evitare il blocco di gennaio. La situazione

Il Calciomercato Lazio rischia un nuovo stop. Dopo un’estate complessa, caratterizzata da trattative rallentate e pochi innesti realmente incisivi, ora il club biancoceleste si trova di fronte a un bivio: servono 20 milioni di euro per evitare un blocco soft anche nella sessione invernale di gennaio. Il presidente Claudio Lotito è consapevole della situazione e sta lavorando su più fronti per trovare una soluzione entro la scadenza cruciale del 30 settembre.

Il problema nasce dal rispetto del parametro imposto dall’UEFA e recepito anche dalla FIGC: entro fine mese, la Lazio deve rientrare sotto la soglia dell’80% nel rapporto tra costi e ricavi. Un obiettivo che si può raggiungere solo attraverso nuove entrate – come un main sponsor – o una drastica riduzione dei costi, in particolare quelli legati agli ingaggi degli esuberi.

Tagli e sponsor per sbloccare il calciomercato Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e confermato anche da Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste ha già tracciato una possibile strategia per sbloccare il Calciomercato Lazio: risparmiare circa 20 milioni di euro da qui a giugno 2026. Questa cifra potrebbe arrivare dalla scadenza o cessione dei contratti pesanti, tra cui quelli di Hysaj (5 milioni lordi), Vecino e Gigot (4 milioni a testa), Pedro (2,5), Basic e Fares (2 milioni), e Kamenovic (600 mila euro).

Nel frattempo, Lotito è in trattativa avanzata per l’ingresso di un nuovo sponsor principale. Tuttavia, il tempo stringe: se l’accordo non verrà chiuso entro fine mese e i 20 milioni non saranno disponibili in un’unica soluzione, l’iscrizione al sistema di controllo della Covisoc potrebbe arrivare troppo tardi per sbloccare il mercato invernale.

Calciomercato Lazio: la situazione verrà valutata a breve

La documentazione contabile della Lazio sarà inviata alla Covisoc nelle prossime settimane. Solo dopo la valutazione della nuova Commissione indipendente si saprà se il club potrà intervenire nel mercato di gennaio. In caso positivo, il Calciomercato Lazio potrebbe ripartire già da ottobre con il tesseramento degli svincolati, tra cui spicca il nome di Lorenzo Insigne, attualmente senza contratto.

Il conto alla rovescia è iniziato: per il Calciomercato Lazio, i prossimi giorni saranno decisivi.