Calciomercato Lazio, per gennaio pronto l'affondo per quel giocatore della Premier League. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi su Bilal El Khannous, talento del Leicester City. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio continua a muoversi con attenzione, tra occasioni da cogliere e giovani talenti da monitorare. L’ultimo nome accostato al club biancoceleste arriva dal campionato inglese e riguarda un profilo di grande prospettiva: si tratta di Bilal El Khannous, centrocampista classe 2004 attualmente in forza al Leicester City.

Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbalkrant.com, la Lazio sarebbe una delle società interessate al giovane talento belga-marocchino, considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione. Al momento, i contatti tra le parti sarebbero stati solo esplorativi, senza ancora una trattativa formalmente avviata. Tuttavia, l’interesse del club romano si inserisce in una corsa agguerrita che coinvolge anche altre importanti realtà europee.

Sul centrocampista, infatti, avrebbero messo gli occhi club del calibro di Bayer Leverkusen, RB Lipsia, Newcastle, Leeds United e persino l’Arsenal. Una concorrenza di alto livello che potrebbe complicare le ambizioni della Lazio, ma che non ha ancora portato a offerte ufficiali. Il direttore sportivo Angelo Fabiani, da sempre attento ai giovani di qualità, starebbe comunque valutando i margini per un eventuale affondo.

Bilal El Khannous, nonostante la giovane età, ha già mostrato ottime doti tecniche e una grande maturità tattica, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico di Maurizio Sarri, qualora restasse sulla panchina biancoceleste. Dotato di visione di gioco, qualità nel palleggio e capacità di inserimento, El Khannous potrebbe rappresentare un colpo futuribile e strategico per il centrocampo laziale, oggi in fase di rinnovamento.

Il calciomercato Lazio sta quindi sondando piste nuove, con un occhio rivolto al presente e uno al futuro. Dopo un’estate segnata da movimenti prudenti e pochi colpi ad effetto, un’eventuale operazione per El Khannous potrebbe rappresentare un segnale chiaro delle ambizioni del club: investire sui giovani per costruire una squadra competitiva a lungo termine.

Al momento non si parla ancora di cifre, ma se il Leicester aprisse a una cessione, la Lazio potrebbe provare ad anticipare la concorrenza, soprattutto se dovessero concretizzarsi alcune uscite a centrocampo nelle ultime settimane di mercato.