Calciomercato Lazio, a gennaio diversi colpi? La posizione di Lotito è chiara

Calciomercato Lazio, Sarri ironico: «Mi avevano detto che decidevo io, ma il mercato era già chiuso». Ecco le ultime notizie

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa affrontando non solo i temi della gara, ma anche quelli legati al prossimo calciomercato Lazio. Con la consueta ironia, l’allenatore toscano ha commentato le prospettive della società in vista della finestra invernale, lasciando intendere che molto dipenderà dalle decisioni del presidente Claudio Lotito e dalle condizioni economiche del club.

Sarri: «Calciomercato Lazio? Mi dicono che scelgo io, ma poi è tutto chiuso»

«Sono arrivato a giugno e mi avevano detto che avrei deciso io il mercato, ma era già chiuso – ha scherzato Sarri –. Ora mi dicono che anche a gennaio sceglierò io, ma probabilmente sarà di nuovo chiuso, quindi mi stanno prendendo in giro (ride, ndr.). Vediamo nelle prossime riunioni di gettare le basi per capire cosa potremo fare quando ci saranno certezze sul futuro della Lazio nel prossimo mercato».

Con questa battuta, Sarri ha voluto sottolineare come il calciomercato Lazio sia ancora un’incognita. Tuttavia, il tecnico si è detto fiducioso sulla possibilità di migliorare la squadra, lavorando tanto sulla crescita dei singoli quanto sulle strategie societarie.

Basic e gli altri: «Lui per me è incedibile»

Il tecnico biancoceleste ha poi elogiato Toma Basic, autore di una prestazione convincente e ormai reintegrato dopo un lungo periodo ai margini:

«Per me ora l’incedibile è Basic: è stato fuori rosa per un anno, poi è stato buttato dentro e si è fatto trovare pronto, dimostrando grande maturità. Ha messo in mostra valori morali importanti ed è migliorato molto anche a livello di personalità».

Sarri ha anche sottolineato come il gruppo biancoceleste abbia margini di crescita significativi: «Ci sono tanti giocatori di cui sono contento, ma anche altri che possono dare di più. Il nostro compito sarà tirare fuori il meglio da ciascuno di loro».

Mercato di gennaio: porte aperte ma poche certezze

Sul possibile sviluppo del calciomercato Lazio, Sarri ha infine aggiunto:

«Le notizie che ho io dicono che a gennaio potrebbe essere un mercato anche totalmente libero. Ne dovete parlare con Lotito. Io sarei il più felice del mondo se, il primo gennaio, vedessi una squadra talmente cresciuta da non aver bisogno di nuovi acquisti».