Calciomercato Lazio, futuro incerto per un giocatore. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: futuro incerto per il portiere greco, addio sempre più vicino

Il calciomercato Lazio torna a far parlare di sé, questa volta per una possibile uscita che pochi mesi fa sembrava improbabile. Il protagonista è il portiere greco che, dopo essere stato una delle rivelazioni della scorsa stagione, oggi si ritrova relegato al ruolo di seconda scelta. Una situazione che sta spingendo il giocatore a riflettere seriamente sul proprio futuro.

Nonostante fosse stato trattenuto ad agosto con fermezza, rifiutando un’offerta da 20 milioni di euro da parte del Wolverhampton, la sua posizione all’interno della rosa biancoceleste è cambiata drasticamente. La Lazio aveva visto in lui una risorsa tecnica ed economica, pronta a garantire solidità tra i pali e una potenziale plusvalenza importante. Tuttavia, il mancato impiego nelle gare ufficiali ha portato a una svalutazione del suo cartellino, che oggi potrebbe valere meno della metà rispetto a pochi mesi fa.

Secondo quanto riportato dagli ambienti vicini al club, la dirigenza starebbe valutando l’ipotesi di cedere il portiere già nella finestra invernale del calciomercato Lazio. Il rischio concreto è quello di ritrovarsi con un giocatore scontento, il cui valore continua a scendere a causa dello scarso minutaggio. E con la sessione di gennaio ormai alle porte, un’uscita potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

Dal punto di vista tattico, la scelta dell’allenatore di affidarsi ad altri interpreti nel ruolo ha inevitabilmente cambiato le gerarchie, mettendo il greco ai margini del progetto. Questo ha rafforzato l’idea che una cessione potrebbe rappresentare un’opportunità, sia per rilanciare la carriera del giocatore sia per recuperare, almeno in parte, il valore economico che sembrava garantito in estate.

Il calciomercato della Lazio sarà quindi influenzato anche da questa possibile uscita: se il portiere dovesse partire, la società si troverebbe costretta a intervenire per trovare un sostituto all’altezza, affidabile e compatibile con il budget disponibile. La situazione è in evoluzione, ma i segnali vanno tutti in un’unica direzione: la separazione tra il portiere greco e la Lazio sembra sempre più vicina.

In attesa di sviluppi ufficiali, il nome del portiere resta tra i più caldi nella lista delle possibili cessioni che animeranno il prossimo calciomercato Lazio.

LEGGI ANCHE le ultimissime in casa Lazio