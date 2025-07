Calciomercato Lazio, futuro lontano dai biancocelesti per quel calciatore. Per Sarri non basta! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: futuro lontano da Formello per Ruggeri, la Carrarese spinge per il prestito

Nel pieno del Calciomercato Lazio, la società biancoceleste continua a lavorare non solo sugli acquisti per rinforzare la prima squadra, ma anche sulle uscite strategiche dei giovani più promettenti. Tra questi, il nome di Fabio Ruggeri è uno dei più discussi in questi giorni.

Difensore centrale classe 2004, Ruggeri ha recentemente preso parte al ritiro estivo di Formello e ha disputato anche alcuni minuti nell’amichevole contro la formazione Primavera. Reduce da un buon prestito alla Salernitana, dove ha saputo guadagnarsi un posto da titolare nonostante fosse partito nelle retrovie delle gerarchie, il giovane laziale ha dimostrato carattere e affidabilità.

Tuttavia, il suo futuro alla Lazio appare complicato. Con già cinque difensori centrali in rosa, trovare spazio in prima squadra per Ruggeri sembra difficile. Restare significherebbe rischiare di passare l’intera stagione in panchina, rallentando la crescita di un talento che ha bisogno di continuità. Ed è proprio in quest’ottica che il Calciomercato Lazio si sta muovendo: l’idea è quella di concedere al ragazzo un nuovo prestito per farlo giocare con regolarità.

Tra le società interessate, la Carrarese è attualmente in pole position. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club toscano avrebbe individuato in Ruggeri il rinforzo ideale per la difesa di mister Antonio Calabro. Ex capitano della Primavera biancoceleste, Ruggeri rappresenta una garanzia in termini di prospettiva e qualità, e potrebbe diventare un tassello fondamentale per una squadra che vuole puntare in alto.

L’obiettivo della Carrarese, infatti, è quello di tornare in corsa per i playoff di Serie C, dopo averli mancati di poco nella scorsa stagione. Il prestito alla formazione toscana rappresenterebbe per Ruggeri un’occasione importante per giocare ad alti livelli, in una realtà competitiva e ambiziosa.

In definitiva, il Calciomercato Lazio si conferma attento alla crescita dei suoi giovani talenti. Il possibile trasferimento di Ruggeri alla Carrarese potrebbe portare benefici a tutte le parti coinvolte: al giocatore, alla Lazio e al club toscano. La trattativa è aperta e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.