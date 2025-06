Calciomercato Lazio, rimane in dubbio il futuro di Belahyane. Cosa filtra in vista della prossima stagione

Condividi via email

Calciomercato Lazio: Belahyane non è certo di restare a Roma. Le ultime in seguito al cambio di allenatore

in seguito ad una stagione deludente, è normale che la Lazio decida di non confermare ciascun membro della rosa. Con il cambio di allenatore sono cresciuti ulteriormente i punti interrogativi, che riguardano soprattutto il centrocampo. Si tratta sicuramente del reparto più abbondante, infatti è più che probabile che qualche membro possa andare via.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il candidato numero uno per l’addio potrebbe essere Rade Belahyane. Arrivato a metà stagione dall’Hellas Verona, non si è mai ambientato definitivamente, collezionando appena 6 presenze. Potrebbe essere lui il primo addio del calciomercato Lazio.