Lazio, oggi visita di Gattuso a Formello. Nel mirino questi due grandi giocatori - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, a Formello arriva Gattuso: occhi puntati su Zaccagni e Rovella

Il calciomercato Lazio prosegue tra trattative e valutazioni, ma intanto l’attenzione si sposta su un evento speciale: giovedì 7 agosto 2025, il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, sarà ospite a Formello, per assistere da vicino a un allenamento della squadra di Maurizio Sarri.

Il tour che Gattuso sta compiendo tra i centri sportivi delle squadre di Serie A è un’iniziativa volta a valutare personalmente i giocatori italiani in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Dopo aver fatto tappa a Cagliari, toccherà dunque alla Lazio accogliere il CT, accompagnato da Gianluigi Buffon, capodelegazione azzurra, e da Leonardo Bonucci, suo assistente tecnico. Un’occasione importante anche per rinsaldare i rapporti tra staff tecnici, visto che sia Buffon che Bonucci hanno lavorato in passato proprio con Sarri alla Juventus.

Dal punto di vista del calciomercato Lazio, la visita di Gattuso potrebbe avere risvolti interessanti. Il tecnico azzurro, infatti, osserverà con particolare attenzione Mattia Zaccagni, uno dei nomi più caldi sia per un’eventuale convocazione che per le voci di mercato. L’esterno offensivo è al centro di numerose trattative e la sua permanenza in biancoceleste non è ancora scontata. Proprio per questo, una prestazione convincente davanti al CT potrebbe influenzare le strategie del club nel corso del mese.

Anche Nicolò Rovella sarà sotto osservazione: il centrocampista, già nel giro della Nazionale, è considerato una pedina importante nel progetto Lazio, e il club valuta attentamente ogni offerta per lui. Diversa invece la situazione di Romagnoli, le cui condizioni fisiche e rendimento recente non convincono del tutto per un’immediata chiamata azzurra.

La visita di Gattuso rappresenta anche un’occasione per la società biancoceleste di mettere in luce la propria struttura e filosofia di lavoro. Come riportato dal Corriere dello Sport, a Formello si respira un clima di concentrazione e ambizione, con Sarri che punta a blindare i suoi uomini chiave proprio nel momento più delicato del calciomercato Lazio.

Con la finestra di mercato ancora aperta e alcuni ruoli da definire, la presenza del CT azzurro potrebbe accelerare valutazioni e scelte decisive, sia in ottica Nazionale che per il futuro della rosa biancoceleste.