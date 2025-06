Calciomercato Lazio, nel mirino dei biancocelesti ora c’è anche Folorunsho? Le ultime sui biancocelesti

Condividi via email

Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per la squadra biancoceleste: ecco chi è il nuovo obiettivo dei capitolini

La Lazio ha bisogno di alcuni rinforzi sul calciomercato e, uno su questi, potrebbe essere proprio Michael Folorunsho. Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il nome dell’ex biancoceleste potrebbe tornare in auge nei prossimi giorni e addirittura ritornare alla capitale in vista della prossima Serie A.

La sua avventura con la maglia della Fiorentina è probabilmente terminata e il calciatore farà ritorno a Napoli. Sarà tuttavia un ritorno momentaneo, visto che Conte non ritiene Folorunsho un giocatore da rotazioni per una squadra che ha appena sollevato il tricolore dello scudetto. Staremo a vedere quindi se Sarri valuterà necessario affondare il colpo.