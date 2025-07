Calciomercato Lazio, l’indiscrezione dal Brasile: «Il Flamengo ha contattato gli agenti di Castellanos»

Calciomercato Lazio, arriva l’indiscrezione dal Brasile: «Il Flamengo ha contattato gli agenti di Castellanos». Le ultimissime

L’interesse del Flamengo per Valentín “Taty” Castellanos continua a far parlare, alimentando le voci di mercato in vista della sessione estiva. L’attaccante argentino, classe 1998, è reduce da una stagione complessa con la Lazio, dove ha collezionato alti e bassi, ma ha comunque dimostrato qualità importanti. Ex goleador del New York City FC e del Girona, Castellanos è noto per la sua velocità, aggressività e capacità di attaccare la profondità.

Il club brasiliano, tra i più titolati e ambiziosi della Série A, avrebbe individuato proprio in Taty il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Fonti vicine al Flamengo confermano l’interesse concreto, sebbene al momento non ci sia stata una trattativa ufficiale tra le parti.

Tuttavia, la Lazio ha già fatto sapere di non essere disposta a trattare la cessione del giocatore, almeno non in questa finestra di mercato. Il motivo? Il blocco imposto dalla UEFA sul mercato in entrata, che impedisce ai biancocelesti di sostituire eventualmente l’argentino con un nuovo innesto. Una situazione delicata che costringe il club capitolino a blindare i propri talenti fino a quando il vincolo non sarà revocato.

Il tecnico Maurizio Sarri, neo-allenatore della Lazio ed ex guida di squadre come Juve e Napoli, sarebbe orientato a puntare su Castellanos per costruire il nuovo assetto offensivo. Sarri apprezza la duttilità del giocatore, in grado di agire sia da centravanti puro che da attaccante esterno.

Nonostante le pressioni esterne e l’attrazione di un grande club come il Flamengo, la posizione della Lazio appare ferma. Il club non intende perdere un elemento chiave del proprio organico, soprattutto in un momento strategico come quello dell’inizio di una nuova era tecnica. Ecco le ultime fornite dal portale verdeoro colunadofla.com:

LE ULTIME – Per quanto riguarda l’attaccante argentino, il Flamengo chiarisce che il suo direttore sportivo, José Boto, ha effettivamente contattato l’agente del calciatore per informarsi su di lui. Tuttavia, non ci sono stati progressi nei colloqui, né è stata inviata alcuna proposta alla Lazio.