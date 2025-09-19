Calciomercato Lazio, spunta una grande idea potenziare la squadra a gennaio. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, idea Arnau Martinez per gennaio 2026: il terzino del Girona nel mirino

Nonostante il blocco del calciomercato Lazio imposto per il momento, la società biancoceleste non resta ferma. In vista della sessione invernale di gennaio 2026, la dirigenza della Lazio sta monitorando con attenzione diversi profili per rinforzare la rosa. Tra i nomi seguiti con più interesse, spicca quello di Arnau Martinez, terzino destro di proprietà del Girona, classe 2003.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, la Lazio avrebbe già iniziato a raccogliere informazioni dettagliate sul giovane talento spagnolo, protagonista di un ottimo avvio di stagione nella Liga 2025/2026, dove ha collezionato tre presenze da titolare. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di numerosi club europei, ma il club capitolino sembrerebbe intenzionato a muoversi in anticipo per bruciare la concorrenza.

Il valore di mercato del calciatore è in costante crescita e attualmente si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra importante ma non impossibile per il progetto biancoceleste, che mira a costruire una squadra giovane e competitiva per il futuro. Il profilo di Martinez, infatti, rispecchia le caratteristiche ideali ricercate da Maurizio Sarri: spinta sulla fascia, duttilità tattica e margini di crescita.

Il calciomercato Lazio di gennaio potrebbe quindi essere caratterizzato da un investimento mirato, soprattutto se ci saranno delle uscite che permetteranno di liberare spazio in rosa e a bilancio. Anche la Fiorentina di Pioli starebbe seguendo da vicino Arnau Martinez, a conferma del fatto che il giocatore è tra i più interessanti prospetti in circolazione nel ruolo di terzino destro.

Per il momento, però, si tratta soltanto di voci e di sondaggi preliminari. L’operazione resta complicata anche per via della concorrenza internazionale, ma la Lazio potrebbe sfruttare i prossimi mesi per convincere il calciatore del progetto tecnico e offrirgli un ruolo da protagonista.

Il blocco attuale non impedisce alla società di pianificare le prossime mosse: il calciomercato Lazio è già in fermento, e il nome di Arnau Martinez potrebbe diventare centrale nei piani di gennaio. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la rosa con giocatori giovani, di qualità e con prospettive di crescita.