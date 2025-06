Calciomercato Lazio, il Feyenoord bussa alla porta di Fabiani per Isaksen: la risposta del giocatore danese

Condividi via email

Calciomercato Lazio, nuova pretendente dall’estero per Gustav Isaksen: le ultime sull’attaccante danese biancoceleste

Il calciomercato Lazio sta decollando e questo è dimostrato anche dalle varie trattative in entrata ed in uscita proposte dai biancocelesti. Tra queste è spuntato l’interesse del Feyenoord per Isaksen.

Stando alle parole de Il Messaggero gli olandesi sarebbero seriamente intenzionati a rilevare il giocatore biancoceleste che starebbe trovando poco spazio in Serie A. Tuttavia è bene sottolineare che Sarri ritiene che il giocatore abbia del potenziale e quindi sarà lui ad avere l’ultima parola sulla trattativa.