Calciomercato Lazio, la decisione è presa: cosa succederà dopo Ferragosto. Fabiani e Sarri hanno deciso di prendersi ancora qualche giorno

Il tempo delle scelte è quasi scaduto in casa Lazio. Con l’inizio del campionato alle porte, il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani sono di fronte a un bivio inevitabile per definire la rosa che affronterà la stagione 2025/2026. La questione è puramente numerica ma di importanza strategica cruciale: la lista Serie A per i giocatori “over 22” prevede un massimo di 17 posti, ma attualmente la rosa biancoceleste ne conta 19. Ciò significa che due calciatori dovranno essere esclusi dal progetto tecnico, almeno per quanto riguarda il campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Calciomercato Lazio: cessioni o tagli dalla lista?

Dopo una fase di riflessione, la linea d’azione è stata tracciata e l’ora delle decisioni definitive scatterà subito dopo Ferragosto. Le alternative sul tavolo sono due, entrambe complesse. La via maestra, quella preferita dalla società, è procedere con le cessioni Lazio. Piazzare sul mercato i due esuberi consentirebbe non solo di risolvere il problema numerico, ma anche di generare una potenziale plusvalenza o, quantomeno, di alleggerire il monte ingaggi. Il calciomercato Lazio in uscita, tuttavia, non sempre offre le soluzioni desiderate nei tempi sperati.

Qualora non si riuscissero a concretizzare le vendite, si passerebbe all’opzione più drastica: il taglio dalla lista. In questo scenario, i giocatori rimarrebbero a libro paga del club ma senza la possibilità di scendere in campo in Serie A, una situazione spiacevole sia per gli atleti che per la società. Fabiani è pronto a muoversi su indicazione diretta di Sarri, che avrà l’ultima parola nell’identificare le pedine sacrificabili.

La strategia di Sarri per non indebolire la squadra

La scelta non sarà casuale. L’obiettivo primario, come concordato tra tecnico e dirigenza, è effettuare le esclusioni senza scoprire i reparti, ovvero senza creare scompensi numerici o qualitativi in difesa, a centrocampo o in attacco. Si analizzerà la profondità di ogni zona del campo per capire dove la formazione Lazio può permettersi di rinunciare a un’alternativa. I giorni che seguono Ferragosto saranno dunque incandescenti a Formello: la palla passa a Sarri per le indicazioni finali, che daranno il via alle mosse operative di Fabiani per sfoltire la rosa e consegnare al tecnico la squadra definitiva per la nuova stagione.