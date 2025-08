Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Fernandes? La decisione in casa biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sanà Fernandes verso il prestito, su di lui Bari e Leuven

Il Calciomercato Lazio continua a lavorare non solo sui rinforzi per la prima squadra, ma anche sulla valorizzazione dei giovani talenti provenienti dalla Primavera. Durante il ritiro precampionato, infatti, sono stati aggregati quattro “baby” del vivaio biancoceleste: Ruggeri, Pinelli, Renzetti e Sanà Fernandes. Tra questi, proprio il giovane esterno portoghese sembra destinato a lasciare nuovamente Formello, ma con l’obiettivo di crescere ulteriormente attraverso un’esperienza in prestito.

Sanà Fernandes, classe 2006, ha fatto ritorno alla Lazio dopo il prestito in Olanda al NAC Breda, dove ha collezionato 16 presenze totali e messo a segno una rete tra campionato e coppa nazionale. Nonostante le recenti convocazioni per le amichevoli estive da parte dell’ex tecnico Maurizio Sarri, il talento lusitano non è mai sceso in campo durante i test, un segnale chiaro sul fatto che il suo futuro sarà altrove, almeno per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni legate al Calciomercato Lazio, su Sanà Fernandes si stanno muovendo due club interessati a garantirgli minutaggio e continuità: il Bari, in Serie B, e il Leuven, squadra militante nella Pro League belga. Entrambe le società avrebbero manifestato il proprio gradimento per il giovane esterno e sarebbero pronte ad accoglierlo con la formula del prestito secco.

L’obiettivo della Lazio è chiaro: permettere a Sanà di accumulare esperienza in un contesto competitivo, in modo da valutarne poi il rientro con prospettive più definite per il futuro. L’esterno portoghese, arrivato a Roma con grandi aspettative, è considerato uno dei profili più interessanti del vivaio biancoceleste, ma ha bisogno di tempo e minuti per esprimere appieno il suo potenziale.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio prosegue anche nelle operazioni in entrata e uscita per la prima squadra, ma la gestione dei giovani resta un punto fondamentale nella strategia del club, sempre attento a non perdere di vista il lavoro di crescita del settore giovanile.

Il futuro di Sanà Fernandes, dunque, si deciderà a breve, ma tutto lascia pensare che il prossimo capitolo della sua carriera si scriverà lontano da Formello, in attesa di un ritorno da protagonista.