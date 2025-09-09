Calciomercato Lazio, spunta fuori un grande retroscena sul mancato arrivo di quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fazzini, il retroscena della trattativa sfumata con l’Empoli

Nel mondo del calcio ci sono storie che restano sospese, promesse mancate che lasciano l’amaro in bocca sia ai tifosi che ai protagonisti. Una di queste riguarda Jacopo Fazzini e la Lazio, un binomio che sembrava destinato a concretizzarsi ma che, per una serie di eventi sfortunati, non si è mai realizzato. A raccontare i dettagli di questo mancato trasferimento è stato Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, nel corso di un’intervista a Radio FirenzeViola.

Il nome di Fazzini era circolato a lungo nelle cronache del calciomercato Lazio, specialmente durante la sessione invernale. Il giovane centrocampista classe 2003, dopo aver mostrato qualità importanti in Toscana, era finito nel mirino dei biancocelesti, desiderosi di investire su giovani italiani dal futuro assicurato.

«Fazzini ha delle doti importanti, che ha cominciato a mostrare con continuità nell’ultimo anno», ha dichiarato Corsi. «Purtroppo è emerso troppo tardi per aiutarci a salvarci. Il suo problema era mentale: doveva convincersi di essere davvero un giocatore forte. È un peccato che questa maturazione sia arrivata solo alla fine della scorsa stagione, non solo per l’Empoli ma anche per lui stesso».

Ma il passaggio più interessante riguarda proprio il calciomercato Lazio. Corsi ha svelato un retroscena finora inedito: «La cessione di Fazzini? È stata una pagina dolorosa. A metà stagione l’avevamo praticamente venduto al Napoli, ma lui avrebbe preferito andare alla Lazio. Purtroppo si fece male nel riscaldamento dell’ultima partita di gennaio e l’operazione saltò».

Una beffa per tutte le parti in causa: per il giocatore, che avrebbe coronato il sogno di trasferirsi in una big italiana, per l’Empoli, che contava su un incasso importante, e per la Lazio, che stava puntando su un centrocampista giovane, tecnico e di prospettiva.

Oggi Fazzini resta un nome da monitorare, e non è escluso che il calciomercato Lazio possa tornare a bussare alla porta dell’Empoli nei prossimi mesi. I rapporti tra le due società sono buoni, e se il giocatore continuerà a crescere, un nuovo tentativo da parte dei biancocelesti potrebbe diventare realtà. Perché, si sa, alcune storie nel calcio sono destinate a riaprirsi.