Calciomercato Lazio, Fares saluterà tutti a gennaio? La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fares saluta i biancocelesti e vola negli Emirati Arabi

Il calciomercato Lazio registra un’altra uscita: Mohamed Fares, esterno algerino classe 1996, lascia definitivamente i biancocelesti per trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti, dove ha firmato con la Gulf Heroes FC, club con sede ad Abu Dhabi. La società è di proprietà di uno degli sceicchi più influenti del Paese e punta a crescere rapidamente anche grazie a profili di esperienza come quello dell’ex laziale.

Arrivato alla Lazio nel 2020 dalla SPAL, Fares era stato accolto come una pedina utile per la fascia sinistra, ma il suo percorso in maglia biancoceleste è stato caratterizzato da alti e bassi, complici anche alcuni infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Dopo alcune esperienze in prestito, tra cui Genoa e Torino, il giocatore non è più riuscito a rientrare nei piani tecnici del club romano.

Con un contratto in scadenza a giugno 2026, Fares era ormai finito ai margini del progetto. La dirigenza laziale, nell’ottica di snellire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, ha quindi deciso di lasciarlo partire a titolo definitivo. Il trasferimento rappresenta una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte: la Lazio si libera di un ingaggio non più strategico, mentre il giocatore trova una nuova opportunità per rilanciarsi in un contesto meno pressante ma in forte espansione.

Nel contesto del calciomercato Lazio, questa operazione evidenzia la volontà del club di lavorare su un alleggerimento della rosa, in particolare di quei giocatori non più funzionali al progetto sportivo. La nuova dirigenza, guidata dal direttore sportivo Fabiani e sotto la supervisione del presidente Lotito, sta cercando di costruire una squadra più snella e competitiva, puntando su elementi motivati e in linea con le esigenze tattiche dell’allenatore.

Fares, dal canto suo, saluta la Serie A con la speranza di ritrovare continuità negli Emirati e di rilanciarsi anche in chiave nazionale. Il suo trasferimento alla Gulf Heroes FC rappresenta una delle prime operazioni in uscita ufficiali del calciomercato Lazio in questa fase autunnale, ma altre potrebbero seguire nei prossimi mesi, tra cessioni e nuove opportunità in entrata.