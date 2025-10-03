Calciomercato Lazio, quel giocatore saluta tutti! Addio ad un pezzo importante dei biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fares saluta e vola negli Emirati Arabi Uniti. La situazione

Il calciomercato Lazio si muove anche sul fronte delle uscite. La società biancoceleste ha ufficializzato la partenza di Mohamed Fares, esterno algerino classe 1996, che lascia la Capitale per intraprendere una nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti.

Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la S.S. Lazio ha annunciato: «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares alla società Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti». In realtà, secondo fonti vicine alla trattativa, il trasferimento si sarebbe poi concretizzato a titolo definitivo, con la firma del giocatore con il Gulf Heroes FC, formazione con sede ad Abu Dhabi e di proprietà di uno degli sceicchi più influenti della regione.

Fares era ormai da tempo fuori dal progetto tecnico della Lazio. Complice una serie di infortuni e una condizione fisica mai ritrovata del tutto, il laterale algerino non è riuscito a ritagliarsi spazio né sotto la guida di Sarri né con il breve interregno successivo. Con un contratto in scadenza a giugno 2026, la cessione rappresenta una soluzione favorevole sia per il club, che libera spazio salariale, sia per il giocatore, desideroso di rilancio.

Fares, addio silenzioso ma strategico per il calciomercato Lazio

La sua uscita, anche se avvenuta in sordina, si inserisce in un piano più ampio di razionalizzazione della rosa da parte della dirigenza. Il calciomercato Lazio sta infatti entrando in una fase cruciale, dove ogni cessione può rivelarsi determinante per sbloccare eventuali colpi in entrata già a gennaio. In tal senso, l’operazione Fares è strategica: permette al club di alleggerire il monte ingaggi e allo stesso tempo potrebbe portare una piccola entrata economica grazie al diritto di opzione fissato con il club arabo.

Con il mercato di gennaio alle porte, la Lazio prosegue il suo lavoro dietro le quinte. L’addio di Fares, sebbene non sia uno dei nomi più altisonanti, è comunque un tassello importante nella costruzione della rosa del futuro. Ora l’attenzione si sposta sulle possibili entrate, ma tutto passerà – come ribadito da Lotito – attraverso una gestione sostenibile del calciomercato Lazio.