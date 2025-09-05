Calciomercato Lazio, nodo Fares: il marocchino rifiuta tutte le destinazioni. Quale sarà il suo futuro? - Lazio News 24

L’esterno è fuori dai piani di Sarri ma non trova una sistemazione: la situazione resta in stallo

Il calciomercato Lazio continua a essere frenato da alcuni casi irrisolti, e uno dei più spinosi riguarda Mohamed Fares. L’esterno marocchino, rientrato dal prestito in Grecia, è ufficialmente fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, ma continua a rifiutare le proposte che gli arrivano.

L’ultima offerta, in ordine di tempo, è giunta dalla Russia, ma anche in questo caso Fares ha fatto sapere di non essere interessato. Non è la prima volta che il terzino biancoceleste respinge una destinazione: già nelle scorse sessioni di mercato aveva mostrato resistenze verso offerte provenienti da campionati meno prestigiosi o da squadre con ambizioni ridotte.

Il problema, per la Lazio, è duplice. Da un lato c’è un calciatore che non rientra nei piani tecnici, dall’altro un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti a stagione che pesa non poco sul bilancio, soprattutto in un periodo in cui il club si trova a operare sotto vincoli rigidi. In un contesto in cui ogni uscita potrebbe favorire l’arrivo di nuovi giocatori, la permanenza di Fares rappresenta un ostacolo.

Dal suo ritorno a Formello, Fares non ha mai messo piede in campo, nemmeno durante il precampionato. Il tecnico toscano ha fatto capire chiaramente che non intende puntare su di lui, preferendo altre soluzioni sia nel ruolo di terzino che in quello di esterno a tutta fascia. Tuttavia, senza una cessione, liberare spazio per nuovi innesti diventa complicato.

Il calciomercato Lazio, già rallentato da problematiche burocratiche e dalla questione legata allo sblocco della lista, si trova così a dover gestire anche situazioni come quella di Fares, che rendono tutto ancora più complesso. I mercati in alcune nazioni sono ancora aperti — come appunto in Russia o Turchia — e la società spera ancora in una cessione last-minute, ma le possibilità che il marocchino lasci Formello appaiono ogni giorno più ridotte.

In attesa di sviluppi, la Lazio dovrà continuare a gestire un calciatore ai margini, ma con uno stipendio da titolare. Una zavorra che, in una sessione delicata come quella attuale, complica ulteriormente le strategie di mercato del club.