Calciomercato Lazio, Fares in bilico! Quale sarà il suo futuro? Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, la situazione di Fares: un esubero da piazzare per sfoltire la rosa

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata, in cui la priorità assoluta per la società è riuscire a piazzare gli esuberi rimasti fuori dai piani di Maurizio Sarri. Tra questi, Mohamed Fares rappresenta uno dei casi più complicati da risolvere. Il difensore algerino, rientrato dal prestito in Grecia, si trova infatti ai margini della rosa e il suo futuro è tutt’altro che definito.

Fares è considerato un esubero pesante non solo per la mancanza di spazio tattico, ma anche per il suo ingaggio importante, che si aggira intorno a 1,2 milioni di euro a stagione. Una cifra significativa che pesa sul bilancio della Lazio, soprattutto in un momento in cui il club deve fare i conti con i limiti imposti dal “costo del valore allargato”, parametro fondamentale per operare senza restrizioni nel mercato di gennaio.

Proprio per questo, il Calciomercato Lazio vede nella cessione o nel prestito di Fares una delle priorità più urgenti. La società deve infatti rientrare nei parametri economici entro il 30 settembre per poter tornare a muoversi liberamente nella finestra invernale. Lasciare fuori dal bilancio ingaggi importanti come quello di Fares è quindi indispensabile per dare respiro alle casse e per non bloccare l’intera programmazione tecnica.

Al momento, però, la situazione di Fares non è semplice. Il calciatore ha un contratto importante e trovare una società disposta a coprire completamente il suo ingaggio non è facile. La Lazio sta quindi valutando anche soluzioni intermedie, come un prestito con compartecipazione dello stipendio, che possa alleggerire il carico finanziario pur mantenendo aperta una porta per un eventuale reintegro futuro.

Nel frattempo, il club continua a lavorare anche su altri nomi in uscita per ottimizzare la rosa e rispettare le regole federali. Ma è chiaro che senza sfoltire profili come Fares, il margine di manovra nel Calciomercato Lazio resterà limitato.

In conclusione, il futuro di Fares è uno dei temi caldi di questa fase di mercato biancoceleste. La necessità di cederlo o almeno di trovare una soluzione temporanea è imprescindibile per permettere alla Lazio di guardare avanti, con una rosa più leggera e una situazione economica più sostenibile, pronta a tornare protagonista nelle prossime sessioni di mercato.