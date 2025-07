Calciomercato Lazio, aria di novità sugli esuberi. Ecco l'ultima indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio, il nodo esuberi blocca le strategie: Basic, Fares e Kamenovic restano in stand-by

Il calciomercato Lazio continua a essere rallentato da un ostacolo ben noto: la difficoltà nel liberarsi degli esuberi. Con un blocco temporaneo sulle operazioni in entrata, il club biancoceleste è ora costretto a concentrarsi quasi esclusivamente sulle uscite, ma anche qui le cose non sono semplici.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tre calciatori ormai ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri – Toma Basic, Mohamed Fares e Dimitrije Kamenovic – restano ufficialmente sul mercato, ma non sono disposti a lasciare la capitale a qualunque condizione. Il punto critico riguarda gli ingaggi percepiti: Basic guadagna 1,6 milioni di euro netti a stagione, Fares 1 milione, mentre Kamenovic riceve circa 600 mila euro.

Tutti e tre i contratti scadono nel 2026, e nessuno dei giocatori sembra intenzionato ad accettare un trasferimento a condizioni economiche inferiori. Questo scenario complica ulteriormente la gestione del calciomercato Lazio, che si ritrova con tre tesserati fuori dai piani tecnici ma difficili da piazzare per via dei costi.

In assenza di offerte all’altezza delle richieste economiche dei calciatori, si fa sempre più concreta la possibilità che Basic, Fares e Kamenovic rimangano a Formello fino alla naturale scadenza del contratto. Una situazione che, se confermata, peserebbe sul bilancio della società e occuperebbe slot utili per eventuali nuovi arrivi.

Il calciomercato Lazio, dunque, resta in fase di stallo: senza la possibilità di cedere questi elementi o di trovare una soluzione condivisa per la risoluzione anticipata dei contratti, ogni ipotesi di rinforzo appare congelata. Nel frattempo, Sarri lavora con il gruppo a disposizione, ma è evidente che per rilanciare le ambizioni della squadra servirà anche una maggiore libertà di manovra a livello economico e contrattuale.

Sbloccare queste situazioni sarà fondamentale per permettere alla Lazio di tornare attiva sul mercato in entrata e completare una rosa ancora incompleta in diversi reparti.