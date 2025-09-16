Calciomercato Lazio, quali saranno le prossime mosse in vista di gennaio? Spunta l'indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, al momento bloccata la campagna acquisti. A gennaio quali saranno le prossime mosse?

Il calciomercato Lazio è al momento bloccato, ma la società biancoceleste sta comunque monitorando con attenzione possibili operazioni in vista della sessione invernale di gennaio 2026. Tra i nomi che sembrano interessare la Lazio spicca quello di Arnau Martinez, giovane terzino destro del Girona, che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la squadra.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, in particolare da El Nacional, la Lazio avrebbe messo nel mirino proprio Arnau Martinez. Nato nel 2003, il terzino destro ha già fatto vedere le sue qualità in Liga, scendendo in campo in tre occasioni nella stagione 2025/26. Il giovane spagnolo ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue capacità difensive e alla sua spinta sulla fascia, caratteristiche molto apprezzate nel calcio moderno.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra importante ma che potrebbe essere giustificata dal potenziale e dalla giovane età di Arnau Martinez. Il terzino del Girona rappresenta così un profilo interessante per la Lazio, che vorrebbe rinforzare la propria retroguardia in vista della seconda parte della stagione.

Non bisogna però dimenticare che la Lazio non è l’unica squadra italiana interessata a Martinez. Anche la Fiorentina, guidata da Stefano Pioli, sarebbe sulle tracce del giovane talento spagnolo, pronta a competere per assicurarsi il calciatore nel prossimo mercato di gennaio. Questa concorrenza potrebbe rendere la trattativa ancora più complessa e accesa, con entrambe le società pronte a fare uno sforzo per portare il giocatore in Serie A.

Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni e di voci di corridoio. La sessione di calciomercato Lazio per gennaio è ancora lontana e i dirigenti biancocelesti potrebbero valutare ulteriori profili e opportunità in base all’evoluzione della stagione e alle esigenze della squadra.

In ogni caso, l’attenzione verso Arnau Martinez dimostra che la Lazio è pronta a muoversi sul mercato non appena sarà possibile, cercando di rinforzare una rosa che deve ancora trovare continuità e risultati convincenti in questo avvio di stagione.

Insomma, il calciomercato Lazio invernale potrebbe regalare novità importanti, e il nome di Arnau Martinez è sicuramente uno da tenere d’occhio per tutti i tifosi biancocelesti.