Calciomercato Lazio, Fabiani assente a Como. Le indiscrezioni dietro il retroscena - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fabiani assente a Como, ecco il motivo. La situazione attuale

Il debutto in Serie A della Lazio contro il Como ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi biancocelesti. Oltre alla sconfitta sul campo, ha fatto discutere anche l’assenza del direttore sportivo Angelo Fabiani, che non ha presenziato alla prima uscita stagionale. Come riportato da Il Messaggero, il motivo non è legato a scelte tecniche o societarie, ma a un imprevisto logistico: Fabiani è infatti rimasto bloccato in aeroporto a Fiumicino, impossibilitato a raggiungere la squadra per motivi legati ai voli.

Tuttavia, la sua assenza a Como non rallenterà in alcun modo le attività di mercato in corso. Anzi, con il campionato appena iniziato e il tempo per chiudere operazioni sempre più ristretto, il calciomercato Lazio entra nella fase più calda. Fabiani, al lavoro già da settimane per sfoltire la rosa e inserire nuovi rinforzi, tornerà a Formello nei prossimi giorni per confrontarsi con il tecnico Maurizio Sarri e fare il punto della situazione dopo la sconfitta all’esordio.

L’obiettivo del club è chiaro: migliorare la qualità e la profondità della rosa per restare competitivi sia in campionato che in Europa. Per farlo, serviranno cessioni mirate e almeno un paio di innesti di livello, soprattutto a centrocampo e in attacco. Alcuni profili sono già stati sondati, ma per chiudere serviranno decisioni rapide e strategie efficaci.

Nel frattempo, l’ambiente attorno alla Lazio è scosso non solo dal passo falso contro il Como, ma anche dal confronto con le mosse delle altre squadre di Serie A. Il confronto con le rivali evidenzia l’importanza di un calciomercato Lazio dinamico e deciso. Fabiani, nonostante l’imprevisto dell’aeroporto, continuerà a lavorare su più tavoli per garantire a Sarri le pedine richieste.

Il ritorno di Sarri all’Olimpico nella prossima giornata sarà già un banco di prova importante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche psicologico. In questo senso, il supporto della società e le risposte dal mercato saranno fondamentali per invertire la rotta.

Il tempo stringe, e la Lazio non può più permettersi incertezze. Il calciomercato Lazio è ancora aperto e tutto può succedere, ma adesso servono scelte concrete per rilanciare le ambizioni stagionali.