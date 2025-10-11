Calciomercato Lazio, Fabbian (e non solo) rischia di sfumare se non si sblocca la situazione? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fabbian e Karetsas si allontanano, servono nuove idee a centrocampo

Il calciomercato Lazio continua a essere ricco di ostacoli e incertezze, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Dopo il no definitivo di Maurizio Sarri all’acquisto di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano che non ha convinto il tecnico per caratteristiche tecniche e tattiche, il club biancoceleste è ora costretto a rivedere le proprie strategie. Tuttavia, le due piste principali che la società stava seguendo, Giovanni Fabbian e Konstantinos Karetsas, si sono improvvisamente complicate a causa delle elevate richieste economiche dei rispettivi club.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Bologna avrebbe deciso di alzare il prezzo per Fabbian, centrocampista classe 2003, che inizialmente sembrava destinato a lasciare l’Emilia nella prossima finestra di mercato. La Lazio aveva sondato il terreno con grande interesse, considerandolo un profilo ideale per rinnovare il reparto mediano con un elemento giovane ma già pronto per la Serie A. Ora però la valutazione è salita e il club di Lotito potrebbe decidere di fare un passo indietro.

Situazione simile anche per Karetsas, talento emergente del Genk. Il classe 2007 era entrato nel radar della Lazio nelle scorse settimane, ma il prezzo del suo cartellino è schizzato verso l’alto, spingendo la dirigenza biancoceleste a riflettere seriamente sull’investimento. L’impressione è che il gioiellino belga, nonostante il potenziale, non rappresenti più un’opzione percorribile nel breve periodo, soprattutto in un contesto di mercato già reso complesso dal blocco federale.

Il calciomercato Lazio, dunque, deve prendere una nuova direzione. Sarri ha bisogno di rinforzi concreti a centrocampo, soprattutto dopo la cessione di Milinković-Savić e l’addio di Luis Alberto, ma senza sforare il budget. L’area tecnica è ora al lavoro per individuare nuove opportunità, magari low cost o legate a giocatori in scadenza di contratto.

Con il rischio di restare a mani vuote, la Lazio deve accelerare. Trovare il giusto equilibrio tra qualità, prezzo e compatibilità con il gioco di Sarri è diventata la priorità assoluta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la società saprà ricalibrare le proprie mosse e trovare profili funzionali per rinforzare una squadra ancora in cerca di identità e stabilità.

Il calciomercato Lazio entra ora in una fase cruciale.

