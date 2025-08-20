Ex Lazio, quale sarà il futuro di Castrovilli? Ecco la situazione attuale del centrocampista - Lazio News 24

Ex Lazio, Castrovilli è pronto ad una nuova avventura. Ecco la situazione attuale

Gaetano Castrovilli, ex Lazio, è al centro delle attenzioni del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Sky, il centrocampista sarebbe ormai vicinissimo a un accordo con il Bari, club con cui aveva già disputato 12 presenze agli albori della sua carriera. Il suo possibile ritorno in Puglia rappresenterebbe per Castrovilli una vera occasione per rilanciarsi dopo una stagione deludente.

La situazione di Castrovilli è seguita con interesse da diverse società. Come sottolineato da Tuttomercatoweb.com, oltre al Bari, sul giocatore si sarebbe posato l’interesse concreto di Pisa e Genoa. Entrambe le squadre vedono nel centrocampista ex Lazio un rinforzo importante per le rispettive rose, in grado di portare esperienza e qualità. Questo ha aperto un vero e proprio duello di mercato, che potrebbe decidersi nelle prossime settimane.

Attualmente svincolato, Castrovilli arriva da un’annata difficile, culminata con la retrocessione in Serie B con il Monza, squadra con cui non è riuscito a esprimere il suo potenziale. L’ex Lazio ora punta a rimettersi in gioco e a ritrovare quella brillantezza che gli aveva permesso di affermarsi a livelli più alti. Il Bari, dal canto suo, vuole rafforzare la squadra per confermare il buon lavoro fatto nelle ultime stagioni e, se possibile, migliorare ulteriormente il rendimento.

Per Pisa, invece, l’acquisto di Castrovilli rappresenterebbe un vero e proprio colpo clamoroso. Il club toscano sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta convincente, consapevole del valore tecnico del giocatore e del contributo che potrebbe dare al progetto tecnico. Anche il Genoa segue con attenzione la situazione, pronto a inserirsi qualora si presentasse l’opportunità giusta.

In questo contesto, la figura di Castrovilli, ex Lazio, assume un ruolo chiave. Il suo futuro sarà determinato nelle prossime settimane, quando le trattative con i vari club si definiranno. Intanto, la tifoseria di Bari e Pisa osserva con interesse, sperando di vedere il centrocampista tornare protagonista in Serie A o in Serie B con una nuova maglia.

Il calciomercato estivo si scalda e Castrovilli è senza dubbio uno dei protagonisti principali di questa fase.