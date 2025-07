Calciomercato Lazio, altra cessione biancoceleste? Sarri dovrà decidere sul futuro di quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri deve riflettere su Gigot? Quale sarà il futuro del difensore biancoceleste

Il calciomercato Lazio entra in una fase delicata, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Uno dei nomi più chiacchierati in uscita è quello di Samuel Gigot, difensore francese arrivato per portare esperienza e solidità, ma che finora non ha convinto pienamente Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’ex Marsiglia sarebbe sceso nelle gerarchie del tecnico toscano e potrebbe essere tra i sacrificabili di questa sessione estiva.

Gigot ha mostrato qualche difficoltà ad adattarsi ai meccanismi difensivi richiesti da Sarri, che predilige un gioco basato su precisione e letture tattiche rapide. Il difensore francese, pur dotato di fisicità e grinta, non ha garantito finora il livello di affidabilità necessario per guadagnarsi un posto stabile nella rosa. Tuttavia, la sua cessione è ancora in standby per un motivo ben preciso: le condizioni fisiche di Patric.

Il centrale spagnolo, da tempo una pedina importante nel reparto arretrato biancoceleste, non è al meglio dal punto di vista fisico. Prima di procedere con qualsiasi operazione in uscita, il club vuole attendere e monitorare attentamente i progressi del giocatore nei prossimi giorni. Solo se Patric fornirà segnali confortanti sul piano atletico, la Lazio darà il via libera alla partenza di Gigot.

La strategia del calciomercato Lazio è quindi improntata alla cautela. Liberarsi di un difensore centrale senza certezze sulle condizioni di un altro titolare sarebbe un rischio troppo alto, soprattutto in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa, tra Serie A, Coppa Italia e impegni europei. Inoltre, in caso di partenza di Gigot, il club dovrebbe intervenire sul mercato per trovare un sostituto, andando così ad aumentare il numero di operazioni da completare in una finestra già intensa.

Il calciomercato Lazio, dunque, resta in attesa. Gigot potrebbe partire, ma solo a patto che Patric torni pienamente disponibile. La dirigenza, in costante contatto con Sarri, sta valutando ogni scenario per non compromettere gli equilibri della rosa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il difensore francese resterà a Formello o se farà le valigie per una nuova avventura.