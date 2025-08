Calciomercato Lazio: bisogna tagliarne 2. Cancellieri se la gioca con lui. Chi rischia di essere epurato da una rosa ancora troppo larga

Il ritiro estivo della Lazio non è solo sudore e tattica, ma anche un esame decisivo per il futuro di diversi giocatori. Con una rosa che conta ancora due esuberi dopo la sola cessione di Tchaouna, Maurizio Sarri sta usando queste settimane per fare le sue valutazioni definitive. Come riporta Il Messaggero, la sfida più accesa è in attacco, dove è in corso un vero e proprio ballottaggio per l’ultimo posto disponibile nel reparto.

Il ballottaggio in attacco: Cancellieri contro Noslin

L’insistenza con cui Sarri sta impiegando Matteo Cancellieri nelle amichevoli ha un motivo preciso: il tecnico vuole capire se l’esterno romano può rappresentare un’alternativa affidabile per la stagione o se debba essere ceduto per fare spazio. La competizione è diretta con Tijjani Noslin. Uno dei due, alla fine del ritiro, potrebbe essere “tagliato” e messo sul mercato. La decisione finale spetterà all’allenatore in base alle risposte che riceverà dal campo.

La rimonta di Cancellieri dopo la grande prova di ieri

In questo duello, Matteo Cancellieri ha lanciato un segnale fortissimo. Dopo essere stato considerato un sicuro partente a inizio ritiro, la sua grande prestazione nell’amichevole di ieri sera contro il Galatasaray ha cambiato le carte in tavola. La sua performance, condita da giocate decisive, ha dimostrato a Sarri di avere la qualità e la determinazione per giocarsi le sue carte fino in fondo, mettendo pressione al suo diretto concorrente.

Il peso dell’investimento su Noslin e gli altri in bilico

Dall’altra parte, Tijjani Noslin può contare su un fattore non indifferente: il pesante investimento economico (quasi 18 milioni di euro) fatto dal presidente Lotito per portarlo a Roma, una mossa che rende una sua eventuale cessione più complessa. La scelta finale di Sarri sarà dunque cruciale. L’attenzione del tecnico, comunque, non è rivolta solo all’attacco: restano sotto esame (“sub iudice”) anche le posizioni di altri giocatori considerati in bilico, come i difensori Gigot e Patric e il centrocampista Basic.