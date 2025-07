Calciomercato Lazio, Cardone abbastanza chiaro sui prossimi movimenti biancocelesti. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Cardone analizza l’attacco biancoceleste e i movimenti a centrocampo

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo, tra valutazioni tecniche e scelte strategiche che coinvolgono l’intera rosa. A parlarne è stato il giornalista Giulio Cardone, intervenuto a Radiosei per commentare le prime impressioni emerse dal test amichevole della squadra di Sarri contro la Primavera.

Secondo Cardone, il reparto offensivo è ancora oggetto di attenta osservazione da parte della società. «Ho visto un grande impegno da parte dei ragazzi,» ha detto, «ma in particolare Cancellieri ha dato un segnale importante. È un calciatore che rischia di essere ceduto in questa finestra di mercato, ma nel test ha fatto meglio rispetto a Noslin». Il nome di Cancellieri resta quindi caldo in ottica Calciomercato Lazio, soprattutto considerando le limitazioni economiche imposte alla società, che dovrà rientrare nei parametri previsti. «Se la situazione fosse diversa, lo avrei tenuto volentieri. È un profilo interessante su cui si può lavorare», ha aggiunto Cardone.

Anche Isaksen è stato menzionato tra i giocatori da tenere d’occhio: «È un altro elemento che dovrà dimostrare di più. A oggi, tra lui e Cancellieri, non saprei chi sacrificare, ma uno dei tre potrebbe partire».

Il discorso si è poi spostato sul centrocampo e su alcune soluzioni che Sarri sta provando in allenamento. In particolare, l’attenzione è su Belahyane, giovane talento che il tecnico sta utilizzando da mezz’ala. «La presenza di Cataldi e Rovella obbliga Sarri a cambiare ruolo al ragazzo,» ha spiegato Cardone. «Ora la Lazio ha due registi veri, quindi è logico cercare un’alternativa più offensiva».

Sul futuro del reparto, Cardone è convinto che il Calciomercato Lazio non sia ancora chiuso: «Nel mercato di gennaio mi aspetto un innesto di qualità a centrocampo. Le caratteristiche di Dele-Bashiru, almeno per ora, non sembrano combaciare perfettamente con le idee tattiche di Sarri».

Insomma, il Calciomercato Lazio resta aperto a nuovi sviluppi, con l’attacco e la mediana in primo piano. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi resterà alla corte di Sarri e quali nuovi profili verranno inseriti per completare una rosa ancora in fase di definizione.