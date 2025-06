Calciomercato Lazio, Pio Esposito andrà al Mondiale per Club con l’Inter: tutti i dettagli

Condividi via email

L’attaccante finito nel mirino della Lazio andrà negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club con l’Inter

La Lazio continua a rimanere attiva sul mercato e nel mirino della società biancoceleste c’è anche il profilo di Francesco Pio Esposito, che ha trascorso l’ultima stagione con la maglia dello Spezia.

L’attaccante è però di proprietà dell’Inter, che lo ha chiamato per partecipare al Mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti, costringendolo dunque a saltare l’Europeo Under 21.