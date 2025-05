Calciomercato Lazio, Potrebbe arrivare dalla Repubblica Ceca il nuovo centravanti. Ecco chi è il nuovo obiettivo

Condividi via email

Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome sul taccuino di Fabiani: interesse per il bomber del Viktoria Plzen

Sono tanti i club interessati a Valentìn Castellanos e la Lazio potrebbe cedere in caso di un’offerta faraonica proveniente dall’estero. L’argentino, ad oggi, è ancora un calciatore biancoceleste, ma, come si suole dire, è meglio prevenire che curare.

In vista di un possibile addio da parte dell’ex Girona, Fabiani e Lotito si sono portati avanti ed hanno dato via alla ricerca di un sostituto. Oltre al nome di Fotis Ioannidis del Panathinaikos spunta quello di Rafis Durosinmi, centravanti nigeriano del Viktoria Plzen. Il classe 2003 è stato autore di 8 reti nel corso della stagione ed il suo club lo valuta circa 9 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero già stati dei contatti tra le due società. Il calciomercato Lazio potrebbe decidere di fare sul serio per accaparrarsi il talento nato a Lagos.