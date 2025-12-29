Calciomercato Lazio, a gennaio sarà duello con la Fiorentina! Anche i Viola in contatto con Bergamo per un centrocampista: l’indiscrezione di quell’esperto di mercato

Calciomercato Lazio, a gennaio sarà duello con la Fiorentina! Anche i Viola in contatto con Bergamo alla ricerca di un centrocampista: l’indiscrezione

Lazio e Fiorentina si muovono sugli stessi obiettivi in vista del calciomercato di gennaio. Con il mercato invernale ormai alle porte – e con la società biancoceleste pronta a operare senza vincoli dopo lo stop della scorsa estate – entrambe le squadre hanno acceso i riflettori su casa Atalanta.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Lazio e Fiorentina avrebbero chiesto informazioni sia per Lazar Samardzic sia per Marco Brescianini.

L’interesse della Lazio per i due centrocampisti è noto da tempo, soprattutto per Samardzic, profilo apprezzato da Maurizio Sarri per qualità tecniche e margini di crescita. Più recente, invece, il sondaggio della Fiorentina, che guarda al mercato per rinforzare la rosa in una stagione complessa e delicata.

Samardzic, in particolare, trova poco spazio nelle rotazioni nerazzurre e questa condizione potrebbe favorire un’uscita già a gennaio. Fin qui il centrocampista serbo ha collezionato 11 presenze stagionali, impreziosite da un gol, numeri che non rispecchiano pienamente le aspettative riposte su di lui a Bergamo.

Sul classe 2002, nelle scorse settimane, si era registrato anche l’interesse del Cagliari, ma ora la corsa sembra essersi ristretta alle due pretendenti principali. Lazio e Fiorentina osservano, valutano formule e costi: il mercato di gennaio potrebbe trasformare questo interesse condiviso in un vero e proprio duello.

