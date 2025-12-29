Calciomercato
Samardzic Lazio, si lavora per il centrocampista dell’Atalanta: Fabrizio Romano rivela alcune indiscrezioni in vista della sessione di gennaio
La Lazio inizia a muoversi con decisione sul mercato in entrata. A quattro giorni dall’apertura ufficiale della sessione invernale, il club biancoceleste ha avviato i primi sondaggi esplorativi per rinforzare la rosa, con particolare attenzione al centrocampo.
Tra i profili tornati d’attualità c’è quello di Lazar Samardzic, vecchia conoscenza della dirigenza laziale fin dai tempi in cui il centrocampista serbo vestiva la maglia dell’Udinese. Il classe 2002, oggi all’Atalanta, potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio, complice il poco spazio trovato nell’ultimo anno e mezzo e un rendimento al di sotto delle aspettative.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Lazio avrebbe chiesto informazioni all’Atalanta per valutare la fattibilità di un’operazione. Sulla stessa linea si sarebbe mossa anche la Fiorentina, segnale di un interesse concreto attorno al giocatore.
Dalla Dea, intanto, sarebbe arrivata una prima apertura al dialogo: il club bergamasco è disposto ad ascoltare eventuali proposte per Samardzic, senza però fretta di cedere. La Lazio resta alla finestra, pronta a capire margini, costi e formule di un’operazione che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane, soprattutto se il mercato in uscita dovesse sbloccare nuove risorse.
