Calciomercato Lazio, si studia il colpo per la fascia sinistra: due obiettivi nel mirino, i dettagli

In casa Lazio si continua a lavorare sul mercato, con la società biancoceleste che sta spingendo per la fascia sinistra

La Lazio continua a rimanere attiva sul mercato e in queste ore starebbe valutando diverse situazioni per quel che riguarda la fascia sinistra. Le posizioni di Nuno Tavares e Pellegrini sono ancora da definire e proprio per questo ci si sta già guardando intorno.

Stando a quanto riportato da Gazzetta dello Sport infatti, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino i profili di Junior Firpo e Parisi, con quest’ultimo che conosce già il campionato italiano.