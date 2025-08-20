 Calciomercato Lazio, Dia ad un bivio. Stagione da consacrare oppure meglio andare altrove? - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, Dia ad un bivio. Stagione da consacrare oppure meglio andare altrove?

Calciomercato Lazio: Boulaye Dia al bivio, tra rilancio e conferma. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio ha acceso i riflettori su Boulaye Dia, uno dei nomi più discussi e attesi in questa nuova stagione. Dopo un primo anno tra alti e bassi, per l’attaccante senegalese è giunto il momento di dimostrare tutto il suo valore. Il riscatto è imminente e ora la Lazio dovrà capire se puntare definitivamente su di lui oppure virare su altre soluzioni.

Dia è arrivato nella Capitale a metà agosto dello scorso anno, con poco tempo per inserirsi nei meccanismi della squadra. Ora però, con una preparazione estiva svolta dall’inizio, il senegalese ha avuto modo di integrarsi meglio nel gruppo e lavorare a stretto contatto con Maurizio Sarri. L’obiettivo è chiaro: guadagnarsi la fiducia del tecnico e ottenere la conferma nel progetto biancoceleste.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, la situazione di Dia è particolarmente rilevante. Il suo contratto prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto, fissato a 11,3 milioni di euro da versare entro il 2026. Un investimento importante, che il club vorrà giustificare con prestazioni convincenti. La scorsa stagione si è chiusa con 12 gol totali, ma ora serve continuità e, soprattutto, un rendimento che faccia la differenza in Serie A.

Il confronto interno con Castellanos è uno degli aspetti centrali. L’argentino fatica a sbloccarsi e sembra risentire della pressione. Al contrario, Dia appare più centrato: lega il gioco, supporta i compagni e sembra più pronto a prendersi il posto da titolare. In questo duello interno, Sarri dovrà presto fare una scelta chiara, anche in vista della gestione della lista UEFA e del campionato.

Intanto, la società continua a lavorare sul fronte uscite per fare spazio e alleggerire la rosa. Il Calciomercato Lazio resta quindi in fermento, non solo per eventuali nuovi arrivi ma anche per definire il futuro degli attaccanti già presenti.

In conclusione, Boulaye Dia rappresenta uno snodo cruciale del Calciomercato Lazio: rilanciarlo significherebbe valorizzare un investimento già avviato, mentre un passo indietro potrebbe costringere la dirigenza a tornare sul mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’attaccante senegalese riuscirà a imporsi definitivamente nella Lazio di Sarri.

