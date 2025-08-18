Calciomercato Lazio, un nuovo attaccante nel mirino di Claudio Lotito. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi su Adam Daghim, talento del Salisburgo. La situazione

Il calciomercato Lazio comincia già a delineare le prime strategie per la sessione invernale del 2026. Nonostante l’estate sia ancora in corso e le ultime trattative si stiano chiudendo, lo sguardo della dirigenza biancoceleste è già proiettato verso gennaio, quando potrebbe esserci margine per qualche operazione interessante, soprattutto in prospettiva futura.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno dei nomi che sta circolando con sempre maggiore insistenza a Formello è quello di Adam Daghim, attaccante danese classe 2005, attualmente in forza al Salisburgo. Il giovane talento ha attirato l’attenzione non solo della Lazio, ma anche di altri club europei, tra cui l’Atalanta, come riferito anche dall’Eco di Bergamo.

Nel contesto del calciomercato Lazio, Daghim rappresenta un profilo molto interessante: dotato di buone qualità fisiche, ottima tecnica di base e un grande margine di crescita, potrebbe rientrare perfettamente nei piani di Maurizio Sarri, sempre alla ricerca di elementi giovani da plasmare. Inoltre, la sua età lo rende un investimento ideale anche in ottica futura, considerando la possibilità di una plusvalenza importante in caso di esplosione.

Il club biancoceleste, in questo momento, non è intenzionato a compiere operazioni affrettate, ma non esclude interventi mirati se dovessero presentarsi le condizioni giuste. In tal senso, Daghim potrebbe essere monitorato fino a gennaio, per poi valutare l’eventuale affondo. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se la pista si scalderà ulteriormente o se resterà un nome sul taccuino per il medio termine.

La concorrenza dell’Atalanta, che cerca anch’essa rinforzi in attacco, potrebbe complicare la trattativa, ma la Lazio, forte della visione di Sarri e del progetto tecnico costruito attorno ai giovani, potrebbe risultare particolarmente attrattiva per un profilo come quello del danese.

In ogni caso, il calciomercato Lazio si conferma vivo e attento ai talenti emergenti del panorama internazionale. Daghim, con la sua versatilità e il potenziale da protagonista, è uno dei nomi su cui puntare lo sguardo nei prossimi mesi. Per ora, nessuna trattativa è in stato avanzato, ma la Lazio resta vigile, pronta a muoversi al momento opportuno.