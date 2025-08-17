Calciomercato Lazio, da decidere il futuro di quel giocatore. La Premier League stravede per lui - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi puntati sul futuro di Dele-Bashiru, l’Arsenal e altri club alla finestra

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto ruotare intorno a un nome che ha saputo guadagnarsi spazio, applausi e attenzioni: Fisayo Dele-Bashiru. Il giovane centrocampista biancoceleste, autore di una stagione brillante, è ormai finito sotto i riflettori di diversi club europei, pronti a inserirsi nella corsa per assicurarselo in futuro.

Come riportato da Il Messaggero, nei mesi scorsi su Dele-Bashiru si sono mossi club di primo livello, sia italiani che inglesi. In Serie A, Juventus e Milan avrebbero manifestato interesse, mentre dalla Premier League è il Newcastle ad aver effettuato dei primi sondaggi. Tuttavia, al momento la Lazio considera il giocatore incedibile, vista la sua importanza nello scacchiere tattico di Marco Baroni.

Secondo il Corriere dello Sport, anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul classe 2001, attirato dalle sue qualità tecniche e dalla sua duttilità. I Gunners, così come il Brighton, che già a gennaio aveva chiesto informazioni, stanno monitorando da vicino l’evoluzione del giocatore. L’interesse potrebbe intensificarsi ulteriormente in estate, specie se il calciatore continuerà a mantenere alto il livello delle sue prestazioni.

Nel progetto del tecnico Baroni, Dele-Bashiru ha rappresentato un elemento chiave, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo e garantire equilibrio, inserimenti e qualità nella manovra. I suoi numeri parlano chiaro: 5 gol e 2 assist tra campionato ed Europa League, e un crescente affetto da parte dei tifosi della Lazio, che gli hanno persino dedicato un coro.

Dal quartier generale di Formello, si osserva con consapevolezza la crescita del giocatore, ma anche con realismo. La strategia della società biancoceleste potrebbe essere quella di valorizzare ulteriormente Dele-Bashiru per ottenere una plusvalenza futura, qualora si concretizzasse un’offerta importante. Tuttavia, molto dipenderà dal cammino della Lazio in questa stagione: il raggiungimento della Champions League o meno sarà determinante per fissare le priorità tra entrate e uscite.

Il Calciomercato Lazio si preannuncia quindi caldo anche sul fronte delle uscite, ma la sensazione è che, per il momento, Dele-Bashiru sia destinato a rimanere al centro del progetto, almeno fino a giugno.