Calciomercato Lazio, Criscitiello sicuro: «Hanno bloccato solo i biancocelesti, gli altri stanno facendo quello che vogliono» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Criscitiello accende il dibattito sulla “mosca bianca” del mercato bloccato

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha lanciato parole al veleno sul calciomercato Lazio durante un’intervista a Radio Laziale, condendo il dibattito con accuse, riflessioni e un chiaro richiamo al sistema calcio italiano.

Il blocco mercato: un caso unico?

Criscitiello attacca duramente: «Tutti fanno tutto, ma l’unico mercato bloccato è stato quello della Lazio». Per lui la scelta non è dettata da ragioni sportive o economiche, bensì da tensioni politiche: «Lotito è nemico del presidente federale e del palazzo attuale». L’ex presidente federale Tavecchio, invece, “era amico”, e simili misure non si verificavano. Secondo Criscitiello questa decisione è indicativa dei “giochi di potere” in atto.

«Se un mercato viene fermato alla Lazio – continua – deve essere fermato per tutti». In un campionato in cui società di Serie C vengono penalizzate con punti di penalizzazione, è paradossale vedere la Lazio partire da zero ma impossibilitata a operare sul mercato. Secondo il direttore di Sportitalia, la vera soluzione non passa solo dai bilanci: «Occorre verificare anche la liquidità patrimoniale dei presidenti e delle società, perché altrimenti tutto il sistema calcio italiano rischia il collasso».

Bilanci, utili e necessità di riforma strutturale

Criscitiello non risparmia critiche neanche agli altri grandi club, ribadendo che chi chiude in utile può investire, mentre chi registra perdite «deve dimostrare che la stagione non venga falsata». E soltanto pochi club, tra A, B e C, riescono ad avere finanza sana. La soluzione? Proposte radicali: «Bisogna azzerare i vertici federali dopo il fallimento mondiale. L’Italia è degli italiani, non dei club».

Al governo e al CONI chiede un intervento: «Una riforma sbagliata è meglio di nessuna riforma». Tra le battaglie per il bene comune, Criscitiello valorizza il contributo di Lotito: «È l’unico, insieme a De Laurentiis, che ha sostenuto con forza stadi, Legge Melandri e Decreto Dignità. Eppure non ha sponsorizzazioni sulla maglia…».

Un monito per il sistema calcio

Il pensiero del direttore di Sportitalia è chiaro: lo stop al calciomercato Lazio non è un fatto isolato, ma il sintomo di un sistema in disfacimento, che richiede urgentemente visione collettiva, revisione istituzionale e azione governativa. Un messaggio forte, destinato a scuotere il dibattito nei prossimi giorni.