Calciomercato Lazio, come sta proseguendo la cessione degli esuberi? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il club lavora alle cessioni, tra addii e trattative complesse

Il calciomercato Lazio entra nel vivo, ma resta bloccato sul fronte degli acquisti. Con il mercato in entrata momentaneamente fermo, la società biancoceleste si concentra sulle cessioni, nel tentativo di sfoltire una rosa ancora troppo ampia e alleggerire il monte ingaggi.

Tra le operazioni in uscita, si registra il trasferimento in prestito di Renzetti al Bra, già ufficializzato nei giorni scorsi. Ma non è l’unico movimento in programma: secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio è ormai vicina a chiudere la cessione a titolo definitivo di Ruggeri alla Carrarese. Un’altra mossa che rientra nella strategia del club di liberare posti nella rosa e offrire continuità ai giovani meno utilizzati.

Il nome di Sana Fernandes, talento classe 2006, è un altro profilo che sta suscitando interesse nel calciomercato Lazio. Il giovane attaccante è finito nel mirino di diversi club, sia in Italia che in Belgio. La Lazio valuta con attenzione la possibilità di cederlo in prestito, per garantirgli minuti importanti e accelerare il suo percorso di crescita, mantenendo però il controllo sul suo futuro.

Molto più complicate, invece, restano le situazioni legate a tre nomi ben noti ai tifosi laziali: Mohamed Fares, Dimitrije Kamenović e Toma Bašić. Tutti e tre faticano a trovare una nuova destinazione, principalmente a causa dell’ingaggio elevato e delle poche presenze accumulate nelle ultime stagioni. Il calciomercato Lazio, in questi casi, si muove con cautela, valutando anche l’ipotesi di concedere una buonuscita pur di agevolarne la partenza.

La strategia del club è chiara: prima di aprire ufficialmente alle entrate, è necessario chiudere alcune uscite strategiche. Solo così si potrà operare in entrata rispettando i parametri economici imposti e offrendo a Maurizio Sarri una rosa più snella e funzionale.

In attesa di sviluppi, il calciomercato Lazio resta concentrato su movimenti mirati, tra giovani in rampa di lancio e profili da sistemare. La dirigenza lavora sotto traccia, con l’obiettivo di chiudere le operazioni in uscita entro le prossime settimane, per poi tornare attiva sul fronte acquisti.