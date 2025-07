Calciomercato Lazio, come sta procedendo la vendita degli esuberi biancocelesti. Spunta una novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, le novità intorno al possibile futuro degli esuberi. Ecco la situazione dei biancocelesti

La situazione attuale del Calciomercato Lazio si presenta piuttosto complicata, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli esuberi. La società biancoceleste, infatti, al momento è impossibilitata a intervenire sul mercato in entrata, costretta a focalizzarsi principalmente sulle cessioni per alleggerire la rosa e il monte ingaggi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i giocatori Basic, Fares e Kamenovic, tutti sotto contratto fino al 2026, rappresentano alcuni dei principali casi da risolvere. Il nodo principale riguarda le richieste salariali dei tre calciatori, che complicano di molto la possibilità di trovare una nuova sistemazione. Basic percepisce uno stipendio di circa 1,6 milioni di euro, mentre Fares guadagna circa un milione, e Kamenovic intorno ai 600 mila euro. Tutti e tre, come emerge dalle indiscrezioni, accetterebbero soltanto offerte che garantiscano loro uno stipendio almeno pari a quello attuale.

Questa situazione rischia di frenare qualsiasi trattativa in uscita, dal momento che non molte squadre sono disposte a sostenere tali ingaggi per giocatori che, in questo momento, non sono considerati elementi centrali per la Lazio. Di conseguenza, la possibilità che Basic, Fares e Kamenovic rimangano alla Lazio fino alla naturale scadenza dei loro contratti nel 2026 sta aumentando sensibilmente.

Per il Calciomercato Lazio, questo scenario rappresenta una vera e propria spina nel fianco. La società avrebbe infatti bisogno di liberare spazio in rosa e soprattutto di ridurre il peso degli ingaggi, elementi fondamentali per poter pensare a nuovi investimenti in futuro. Tuttavia, con le casse societarie ancora sotto stress e il blocco degli acquisti, la priorità resta quella di trovare soluzioni concrete e rapide per i giocatori in esubero.

Inoltre, la permanenza di questi calciatori potrebbe creare ulteriori problemi nella gestione tecnica e nello sviluppo della squadra, poiché risulterebbero elementi poco utilizzati ma dal peso economico importante. Il rischio, quindi, è quello di avere un gruppo numeroso e poco funzionale, in contrasto con la necessità di costruire una rosa più competitiva e snella.

In conclusione, il Calciomercato Lazio è ancora in una fase di stallo e dovrà necessariamente lavorare con attenzione sulle uscite per poi sperare in un allentamento delle restrizioni finanziarie che permetta di pianificare acquisti mirati e rafforzare la squadra in vista delle prossime stagioni.