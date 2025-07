Calciomercato Lazio: proseguono i contatti con Insigne, le ultime sulla situazione

Calciomercato Lazio: proseguono i contatti con Insigne, le ultime sulla possibile mossa di mercato dei biancocelesti

In un’estate segnata da un blocco quasi totale delle operazioni di mercato, la S.S. Lazio potrebbe trovare in Lorenzo Insigne una rara opportunità per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Ex capitano del Napoli e fantasista classe 1991, Insigne ha da poco concluso la sua esperienza nella Major League Soccer con il Toronto FC, lasciando il club canadese dopo due stagioni altalenanti.

La possibilità di vederlo vestire la maglia biancoceleste, tuttavia, si scontra con ostacoli burocratici significativi. A causa delle restrizioni di mercato in corso, se non dovessero esserci sviluppi favorevoli, il trasferimento ufficiale potrebbe slittare fino alla finestra invernale di gennaio. Una prospettiva non semplice né per il giocatore, né per la società romana, che cerca alternative per avviare il processo di integrazione del calciatore nei meccanismi della squadra.

Tra le ipotesi valutate c’è quella di permettere a Insigne di iniziare già da ora gli allenamenti presso il centro sportivo di Formello, quartier generale della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la soluzione prevederebbe opportune coperture assicurative che garantirebbero al giocatore la possibilità di lavorare con la squadra, pur senza un contratto ufficiale depositato.

Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo gioco propositivo e la valorizzazione dei talenti tecnici, accoglierebbe con favore un profilo come quello di Insigne, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e dotato di grande visione di gioco. I contatti tra le parti proseguono, ma restano da convincere due figure chiave: il direttore sportivo Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito.

L’arrivo di Lorenzo Insigne alla Lazio potrebbe rappresentare una svolta nel calciomercato estivo dei capitolini, e offrire al giocatore una nuova opportunità in Serie A. L’evoluzione della trattativa sarà da monitorare nei prossimi giorni.