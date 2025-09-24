Calciomercato Lazio, pronto un grande colpo a gennaio! Si chiuderà per quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: nel mirino Arnau Martinez, talento del Girona. La situazione

Nonostante i vincoli economici e le difficoltà legate al blocco operativo, il calciomercato Lazio continua a muoversi sotto traccia in vista della sessione invernale del 2026. La dirigenza biancoceleste, infatti, avrebbe già messo gli occhi su un giovane profilo di grande prospettiva: si tratta di Arnau Martinez, terzino destro classe 2003 attualmente in forza al Girona.

Come riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, la Lazio starebbe valutando attentamente il profilo di Martinez in vista del prossimo calciomercato. Nonostante il club sia temporaneamente limitato nei movimenti in entrata a causa delle regole sul “costo del lavoro allargato”, la società non vuole farsi trovare impreparata in caso di sblocco operativo.

Martinez è uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione del calcio spagnolo. Nella stagione 2025-2026 ha già collezionato tre presenze in Liga, dimostrando una buona continuità e personalità, nonostante la giovane età. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra non irrilevante per le attuali possibilità della Lazio, ma che potrebbe essere affrontata attraverso formule creative come prestiti con obbligo di riscatto o cessioni mirate.

Il nome di Arnau Martinez non interessa soltanto ai biancocelesti: anche la Fiorentina di Stefano Pioli sarebbe sulle tracce del giocatore, segno che il ragazzo è già entrato nei radar di diversi club italiani alla ricerca di rinforzi sulle corsie difensive.

Per il momento, tuttavia, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Nessuna trattativa ufficiale è stata avviata, ma l’interesse da parte della Lazio è reale e sarà monitorato con attenzione nelle prossime settimane. Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione societaria e, soprattutto, dallo sblocco delle restrizioni che attualmente limitano il margine d’azione nel calciomercato Lazio.

In un periodo in cui il club cerca nuove soluzioni per rinforzare la rosa senza compromettere l’equilibrio finanziario, puntare su giovani talenti come Arnau Martinez rappresenta una strategia coerente con il progetto a medio termine. Il calciomercato Lazio resta quindi in movimento, silenzioso ma vigile, in attesa di cogliere l’occasione giusta per rilanciare il progetto tecnico.