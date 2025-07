Calciomercato Lazio, Chiesa sfuma definitivamente? La situazione attuale in casa biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Chiesa nel mirino dell’Atalanta, ma la situazione può intrecciarsi anche con i biancocelesti

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto incrociarsi con alcune delle trattative più interessanti dell’estate, soprattutto se si parla di attaccanti in cerca di rilancio. Tra i nomi che stanno facendo rumore c’è quello di Federico Chiesa, esterno offensivo ex Juventus, attualmente in cerca di una nuova avventura dopo l’esperienza poco brillante all’estero.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l’entourage di Chiesa avrebbe contattato quattro o cinque club di Serie A per sondare il terreno in vista di un possibile ritorno in Italia. Tra questi c’è sicuramente l’Atalanta, che lo considera un profilo potenzialmente ideale per raccogliere l’eredità di Lookman, in caso di partenza dell’attaccante nigeriano. Tuttavia, anche la Lazio potrebbe inserirsi nella corsa. Con un reparto offensivo in fase di rinnovamento, i biancocelesti potrebbero approfittare dell’opportunità per rinforzare le corsie esterne con un giocatore dal talento indiscusso e con tanta voglia di riscatto.

Il calciomercato della Lazio sta prendendo forma giorno dopo giorno. Dopo aver sistemato alcune uscite, la società sta valutando profili offensivi che possano adattarsi al modulo di Baroni. Chiesa, per caratteristiche tecniche e per duttilità, rappresenta una soluzione di alto livello, anche se il costo dell’operazione resta ancora elevato. Al momento, non ci sono stati contatti ufficiali con il suo entourage, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente, soprattutto se altri club dovessero defilarsi.

Nel frattempo, l’Atalanta continua a lavorare su più fronti. Per Lookman, la richiesta è chiara: servono 50 milioni di euro per lasciarlo partire. Parallelamente, si cerca un’alternativa credibile e pronta per sostituirlo, e Chiesa rientra tra i profili sotto osservazione. In entrata, si segue anche Moreira per la fascia, con l’intenzione di chiudere il prima possibile.

Insomma, il calciomercato Lazio e quello dell’Atalanta sembrano destinati a incrociarsi. Molto dipenderà dalle cessioni e dalle intenzioni del giocatore stesso. Una cosa è certa: il nome di Federico Chiesa sarà uno dei più caldi in questa finestra estiva.