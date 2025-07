Calciomercato Lazio, qual è la situazione attuale intorno a Federico Chiesa? Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Chiesa resta un sogno per gennaio, Napoli accelera. La situazione

Il nome di Federico Chiesa continua a tenere banco nel panorama delle trattative estive, e anche il calciomercato della Lazio osserva con attenzione le mosse che coinvolgono l’esterno offensivo della Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe deciso di affondare il colpo, inserendo Chiesa tra le priorità per rinforzare la propria corsia esterna. Il duello di mercato vede l’azzurro in ballottaggio con Jack Grealish, in uscita dal Manchester City, che potrebbe rappresentare un’alternativa di prestigio ma anche di costo più elevato.

La Lazio, dal canto suo, resta alla finestra. Il club biancoceleste non ha la possibilità, almeno per ora, di intervenire attivamente sul mercato a causa di alcune restrizioni legate alla sostenibilità finanziaria e alla necessità di effettuare prima alcune cessioni. Tuttavia, il nome di Chiesa rappresenta un sogno che non viene accantonato del tutto. In ambienti vicini al calciomercato Lazio, si vocifera che un eventuale tentativo concreto potrebbe essere valutato in vista della sessione invernale, quella di gennaio.

La strategia della Lazio sul mercato è da sempre molto ponderata, ma l’idea di poter inserire un profilo come quello di Chiesa, soprattutto in caso di rottura definitiva tra il giocatore e la Juventus, resta viva. Il giocatore, infatti, è in cerca di una nuova avventura dopo stagioni altalenanti a Torino e potrebbe essere attratto da un progetto che gli dia centralità tecnica e continuità, elementi che la Lazio potrebbe offrirgli, specie in un modulo offensivo adatto alle sue caratteristiche.

Il calciomercato Lazio in questa fase è focalizzato anche su altri obiettivi, in particolare a centrocampo e in difesa, ma la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata qualora si aprisse uno spiraglio per un colpo di alto livello come Chiesa. A oggi, però, la strada è in salita: il Napoli sembra fare sul serio e la concorrenza è forte anche da parte di club stranieri.

Resta dunque da vedere come evolveranno le prossime settimane. Se da un lato il Napoli accelera, dall’altro la Lazio, con il suo calciomercato “silenzioso”, potrebbe preparare le mosse per l’inverno, quando certi nomi – come quello di Federico Chiesa – potrebbero diventare occasioni più concrete.