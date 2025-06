Calciomercato Lazio, Chiesa sempre più vicino al ritorno in Serie A? Cosa filtra sull’attaccante del Liverpool

Condividi via email

Calciomercato Lazio, il sogno Chiesa è sempre più lontano? Ecco le ultime sull’ex esterno della Juventus

La Lazio è da alcune settimane che sta sognando di poter abbracciare nella propria squadra Federico Chiesa, attaccante del Liverpool e autore di grandi cose in Serie A con le maglie di Juventus e della Fiorentina.

Il giocatore piace molto anche a Maurizio Sarri ma sussiste un problema non da poco. Infatti, per fare posto al figlio d’arte, sarà necessaria la cessione di Zaccagni, ad oggi ritenuto incedibile.

Per questa ragione l’ex bianconero è finito nelle mire del Napoli che, stando a quanto riportato da l‘edizione odierna del Messaggero, sarebbe la squadra più agguerrita sul giocatore. Il profilo dell’italiano sarebbe ottimo per sopperire alla cessione di Kvara e quindi, per i biancocelesti, i tempi sono sempre più ristretti.