Calciomercato Lazio: sul gong della sessione è arrivata anche questa cessione. Dice addio un altro giocatore del vivaio

Il calciomercato del settore giovanile della Lazio registra una nuova operazione in uscita. È ufficiale la cessione di Matteo Mazzara, promettente centrocampista classe 2007, che lascia il centro sportivo di Formello per iniziare una nuova e importante tappa nel suo percorso di crescita. Il giovane mediano si unisce al Guidonia Montecelio, dove sarà uno dei punti di forza della formazione Primavera 4, guidata da una leggenda del calcio biancoceleste, Tommaso Rocchi.

Per Mazzara si tratta di un’opportunità fondamentale per mettersi in mostra e continuare a sviluppare il suo talento in un contesto competitivo, sotto la guida di un allenatore che conosce bene le dinamiche e le pressioni del calcio professionistico. A dare l’annuncio è stato lo stesso club rossoblù, che ha presentato il nuovo acquisto attraverso una nota ufficiale che ne descrive le caratteristiche tecniche e umane.

Di seguito il comunicato integrale del Guidonia Montecelio:

“Matteo Mazzara firma con il Guidonia Montecelio 1937 Fc: la Primavera 4 di Rocchi abbraccia un ex Lazio. Matteo Mazzara si tinge di rossoblù. Nato il 15 gennaio 2007, il ragazzo è un centrocampista difensivo che, tra le caratteristiche principali vanta il passaggio, una buona visione di gioco e dona equilibrio alla manovra e gestione della squadra.

Il nuovo mediano della Primavera 4 di Tommaso Rocchi vuole migliorarsi nell’esplosività e nella rapidità, ma si sente comunque a un buon punto. Il ricordo più bello nel calcio è tutta la sua esperienza al Tor Tre Teste ma soprattutto il passaggio nei professionisti della Lazio. Un consiglio che si porta sempre dietro, dato da molti allenatori e dirigenti è quello di credere sempre nel gruppo squadra e mai pensare da singolo. Avendo questo motto, Matteo è sicuro che alla fine i risultati arriveranno sempre”.

Le parole del club dipingono il ritratto di un calciatore con le idee chiare, consapevole dei propri punti di forza e delle aree in cui lavorare. L’esperienza formativa alla Lazio e la mentalità orientata al collettivo rappresentano le solide basi da cui ripartire per questa nuova avventura a Guidonia.