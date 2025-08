Calciomercato Lazio, questi due giocatori andranno via? Ecco l'indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Noslin in uscita? Cancellieri sorpassa nelle gerarchie di Sarri. La situazione

Nel pieno del Calciomercato Lazio, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile addio anticipato di Tijjani Noslin. L’attaccante olandese, arrivato da poco per rinforzare il reparto offensivo, non ha ancora trovato la giusta intesa con i dettami tattici di Maurizio Sarri. Il suo inserimento sta procedendo con difficoltà, e le recenti amichevoli non hanno aiutato a rafforzarne la posizione all’interno del gruppo.

Chi invece sta approfittando della situazione è Matteo Cancellieri, tornato dal prestito al Bologna e deciso a ritagliarsi un ruolo nella nuova stagione biancoceleste. L’ex Verona ha impressionato positivamente durante la preparazione estiva, risultando più brillante e in sintonia con il gioco richiesto da Sarri. Proprio Cancellieri, finito fuori dai radar nella scorsa annata, potrebbe diventare una sorpresa del ritiro della Lazio.

Il futuro di Noslin, a questo punto, sembra legato alle prossime settimane. Il club capitolino valuta la possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe di non perdere il controllo sul giocatore. Una cessione definitiva è invece considerata poco probabile, soprattutto alla luce dell’investimento fatto pochi mesi fa. Alcune società estere avrebbero già chiesto informazioni, ma si attende una decisione definitiva che arriverà solo dopo le ultime amichevoli.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio prosegue con l’obiettivo di snellire la rosa e trovare equilibrio tra nuovi innesti e profili già presenti in rosa. In questo scenario, Cancellieri sta scalando posizioni e potrebbe rimanere come alternativa offensiva, soprattutto se dovesse continuare a rispondere positivamente sul campo.

Va ricordato che la Lazio, al momento, sta operando in un mercato complesso, condizionato da limiti economici e vincoli regolamentari. Tuttavia, il club è vigile e pronto a muoversi qualora si aprissero spiragli utili sia in entrata che in uscita.

In sintesi, tra Noslin in bilico e Cancellieri in ascesa, il Calciomercato Lazio è entrato in una fase delicata in cui ogni valutazione sarà determinante per definire le scelte tecniche di Sarri e della dirigenza. Tutto resta ancora aperto, ma le gerarchie cominciano a delinearsi con maggiore chiarezza.