Calciomercato Lazio, spunta il nome di un talento italiano per il centrocampo. La situazione

Calciomercato Lazio: nuovo nome sul taccuino di Fabiani. Si tratta di un giovane talento italiano in forza nel nostro campionato

Sono sempre più numerosi i calciatori accostati al calciomercato Lazio. Dopo l’ormai sfumata trattativa che avrebbe portato in biancoceleste Jacopo Fazzini, la dirigenza si è attivata, mettendosi alla ricerca di nuovi nomi per il centrocampo.

Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, Fabiani si sarebbe messo sulle orme di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 in forza al Bologna. Per ora si tratta unicamente di un’idea di mercato, ma non è da escludere l’invio di un’offerta ufficiale già nei prossimi giorni.